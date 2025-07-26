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18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te Altın Madalya Kazandı

18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 26.07.2025 18:29
Güncelleme Tarihi: 26.07.2025 18:29
18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, EYOF 2025'te Altın Madalya Kazandı

18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali'nde (EYOF 2025) mücadele eden 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı, finalde İtalya'yı 3-1 yenerek altın madalya kazandı.

Ay-yıldızlılar, Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen organizasyonda oynanan final maçını, 25-15, 19-25, 25-17 ve 26-24 set sonuçlarıyla galip tamamladı.

Öte yandan, Yaşam Suğra Akan da artistik cimnastik yer aletinde bronz madalya elde etti.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025) final mücadelesinde 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ile İtalya karşı karşıya geldi. Milli takım, maç öncesi sahada yerini aldı.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF...

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen 18. Avrupa Gençlik Olimpik Yaz Festivali (EYOF 2025) final mücadelesinde 18 Yaş Altı Kadın Voleybol Milli Takımı ile İtalya karşı karşıya geldi. Milli takım, maç öncesi sahada yerini aldı.

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