19 Yaş Altı Milli Takım, Cebelitarık'ı Farklı Geçti

19 Yaş Altı Milli Takım Tarihi Bir Zaferle Başladı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası eleme turu 4. Grup açılış maçında Cebelitarık'ı 7-0'lık ağır bir skorla geçerek dikkatleri üzerine çekti.

Karşılaşmanın Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, Polonya’da bulunan Miejski Stadı'nda gerçekleşen maçta takımın gollerini Yusuf Akçiçek (14. dakika), Recep Yalın Dilek (24 ve 48. dakikalar), İsak Vural (37. dakika), Gökdeniz Gürpüz (46 ve 55. dakikalar) ve Arda Usluoğlu (69. dakika) kaydetti.

Bir Sonraki Maç

19 Yaş Altı Milli Takım, 12 Ekim Cumartesi günü Polonya'nın Stalowa Wola kentinde bulunan Stal Stalowa Wola Stadı'nda Malta ile karşı karşıya gelecek. Takım, bu mücadelede de galibiyet hedefliyor.