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19 Yaş Altı Milli Takım'ın Kamp Kadrosu Açıklandı!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 14-16 Şubat hazırlık maçlarına katılacak aday kadrosu duyuruldu.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 22:16
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 22:16
19 Yaş Altı Milli Takım'ın Kamp Kadrosu Açıklandı!

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Kamp Kadrosu Belli Oldu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, 14-16 Şubat tarihleri arasında düzenleyeceği hazırlık maçları için aday kadrosunu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, milliler Hırvatistan'ın Umag kentinde Letonya ve Hırvatistan ile karşılaşacak.

Maçlara hazırlık amacıyla davet edilen oyuncular, 10 Şubat Pazartesi günü saat 13.00'te TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-yıldızlı ekip, Galler'de 19, 22 ve 25 Mart tarihlerinde gerçekleşecek olan UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur 7. Grup maçları öncesinde eksikliklerini giderme fırsatı bulacak.

Elit Tur'da, gruplarını lider tamamlayan 7 takım ile ev sahibi Romanya, 13-26 Haziran tarihlerinde finallerde boy gösterecek.

Kamp Kadrosu

Teknik direktör Sabri Sarıoğlu yönetimindeki 19 Yaş Altı Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer alan isimler şu şekilde belirlenmiştir:

Kaleciler: Emir Yaşar (Beşiktaş), Ahmet Doğan Yıldırım (Trabzonspor), Muhammet Doğukan Demir (Tokat Plevne Belediyespor)

Defans: Mustafa Emir Akyıldız (Belediye Kütahyaspor), Taylan Utku Aydın (Kasımpaşa), Bican Tibukoğlu (Trabzonspor), Mustafa Alper Özden (Ingolstadt), Devran Bozardiç (Basel), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Bedirhan Çetin (Reeder Samsunspor), Arda Ünyay (MKE Ankaragücü)

Orta saha: Efe Akman ve Gökdeniz Gürpüz (Galatasaray), Burak İngenç (Onvo Antalyaspor), Naim Saruhan Dönmez (GMG Kastamonuspor), Boran Başkan (Trabzonspor), Emre Gökay ve Muhammet Sinan Kaya (Net Global Sivasspor), Yasir Kuduban (1461 Trabzonspor FK), Emirhan Arkutcu (Menemen FK), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor)

Forvet: Kerem Kayaarası (Fenerbahçe), Recep Yalın Dilek (First Vienna)

Hazırlık Maç Programı

Millilerin Hırvatistan'ın Umag kentindeki hazırlık maçlarının programı ise şu şekildedir:

  • 14 Şubat Cuma: 15.00 Letonya-Türkiye
  • 16 Şubat Pazar: 15.00 Hırvatistan-Türkiye

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