DOLAR
34,75 -0,07%
EURO
36,73 -0,49%
ALTIN
2.958,41 -0,06%
BITCOIN
3.564.568,95 -3,75%

19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası: Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu

19 Yaş Altı Kadın ve Erkek Voleybol Milli Takımları'nın Dünya Şampiyonası rakipleri belirlendi. İşte gruplardaki takımlar.

Yayın Tarihi: 05.12.2024 10:39
Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 10:39
19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası: Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu

19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımları Dünya Şampiyonası İle Hedef Belirledi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, 19 yaş altı kadın ve erkek voleybol milli takımlarının Dünya Şampiyonasındaki rakipleri netleşti. Şampiyonaların kura töreni, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirildi.

Erkek Millî Takım A Grubunda

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek organizasyonda ev sahibi Özbekistan'ın yanı sıra Belçika, Arjantin, Porto Riko ve Pakistan ile mücadele edecek.

Kadın Millî Takım C Grubunda

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ise Hırvatistan ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada, grup etabında ABD, Bulgaristan, Polonya, Peru ve İspanya ile karşılaşacak.

Şampiyona Tarihleri

Organizasyonların erkekler için maç tarihleri 24 Temmuz-3 Ağustos 2025, kadınlar için ise 3-13 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Milli Judocu Emirhan Karahan, 2028 Olimpiyatları için Hedefe Kitlendi
2
Derbide İlk Golü Atan Takım Galibiyete Yaklaşıyor
3
Ağrı'da Genç Basketbol Yetenekleri Eğitime Alıyor
4
Türkiye Kulüpler Tekvando Şampiyonası Ankara'da Başladı
5
Beşiktaş-Fenerbahçe Derbileri Her Zaman Hırçın Geçiyor
6
Görme Engelli Atlet Gamze Demirci, Türkiye Şampiyonu Oldu
7
Kenan Yıldız, Juventus'un 10 Numara Yıldızı Oluyor

Emekliye taze müjde! 5 yıldızlı otellerden bedava kış tatili kararı! Binlerce liranız cebinizde kalacak

Konum paylaşanlara vergi şoku! Bakanlığa başvurmayana binlerce lira ceza gelecek

Halkbank Açıkladı! Rekor Promosyon Ödemesi Duyurdu

Akaryakıtın litre başına dev indirim! Bu sabah pompaya bakan şoku yaşadı

DenizBank'tan Fatura Desteği: 750 TL'ye Kadar Cashback Fırsatı

Engelli aylığı, SED, yaşlı aylığı... Arka plandan o zam gizli kapaklı geliyor

2025 Yılına Özel TEB'den 2.000 TL Yılbaşı İkramiyesi

Akbank’tan Emeklilere 17 Aralık Müjdesi: 15.000 TL'ye Ek 2.500 TL İmkan!

Emekliye Yeniden Değerleme Oranı (Yüzde 43.93) zam gerekliliği açıklandı! En düşük emekli maaşı da artıyor

Yapı Kredi’den promosyon hamlesi! Ocak ayı tutarı 70.000 TL’ye dayandı

Torba Yasa ile Emeklilik Hayallerine Yeni Adım! O Tarih Geliyor

Aracı olan 8 Aralık tarihine dikkat etsin! 2 bin lira ödemeyene büyük ceza var