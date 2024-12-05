19 Yaş Altı Voleybol Şampiyonası: Türkiye'nin Rakipleri Belli Oldu

19 Yaş Altı Voleybol Milli Takımları Dünya Şampiyonası İle Hedef Belirledi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından yapılan duyuruya göre, 19 yaş altı kadın ve erkek voleybol milli takımlarının Dünya Şampiyonasındaki rakipleri netleşti. Şampiyonaların kura töreni, İsviçre'nin Lozan kentinde gerçekleştirildi.

Erkek Millî Takım A Grubunda

19 Yaş Altı Erkek Milli Voleybol Takımı, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenecek organizasyonda ev sahibi Özbekistan'ın yanı sıra Belçika, Arjantin, Porto Riko ve Pakistan ile mücadele edecek.

Kadın Millî Takım C Grubunda

19 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı ise Hırvatistan ve Sırbistan'ın ortaklaşa düzenleyeceği şampiyonada, grup etabında ABD, Bulgaristan, Polonya, Peru ve İspanya ile karşılaşacak.

Şampiyona Tarihleri

Organizasyonların erkekler için maç tarihleri 24 Temmuz-3 Ağustos 2025, kadınlar için ise 3-13 Temmuz 2025 olarak belirlenmiştir.