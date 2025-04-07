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2. Lig'de Kritik 4 Haftaya Girildi: Lider Sarıyer ve Motolux 68 Aksarayspor Takipte

2. Lig Beyaz ve Kırmızı Grup liderleri Son 4 haftaya girerek 1. Lig hedefini zorluyor. Sarıyer ve Motolux 68 Aksarayspor liderliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 11:17
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 11:17
2. Lig'de Kritik 4 Haftaya Girildi: Lider Sarıyer ve Motolux 68 Aksarayspor Takipte

2. Lig'de Kritik Liderlik Mücadelesi

Son 4 haftaya girmesiyle birlikte Nesine 2. Lig'de liderlik yarışı kızıştı. Gruplarını lider tamamlayarak 1. Lig vizesi alacak takımların belirleneceği bu süreçte Beyaz Grup'ta Sarıyer ve Kırmızı Grup'ta Motolux 68 Aksarayspor, en yakın rakiplerinin birer puan önünde lider konumda.

Beyaz Grup Durumu

Beyaz Grup'ta 72 puanla liderliği elinde bulunduran Sarıyer, 71 puanla ikinci sıradaki Batman Petrolspor ile kıyasıya bir yarış içinde. Sarıyer, son 4 maçında sırasıyla 1461 Trabzon FK, Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK (D), Altınordu ve İskenderunspor (D) ile karşılaşacak. Batman Petrolspor da Kepezspor (D), E Koleji Isparta 32, Kırklarelispor (D) ve Anagold 24 Erzincanspor maçları ile sezonu tamamlamaya çalışacak.

Ayrıca, ligden çekilen Afyonspor ile birlikte Altay da düşme hattında sıkışmış durumda.

Kırmızı Grup Durumu

Kırmızı Grup'ta ise 65 puanla lider olan Motolux 68 Aksarayspor, 64 puanlı Antalya Belek Üniversitesi Serik Belediyespor ile zorlu bir rekabet içinde. Bu iki takımın kritik karşılaşması 20 Nisan Pazar günü Aksaray'da gerçekleşecek ve her iki takım için büyük bir önem arz ediyor.

Grupta Çimentaş Elazığspor, Menemen FK, Artı Değer Vanspor FK ve Beyoğlu Yeni Çarşı Spor Faaliyetleri play-off için mücadele etmeye devam ederken, Giresunspor'un düşmesiyle diğer takımlar da ligde kalma mücadelesine odaklanıyor.

Son 4 hafta içinde Turkish Oil Yeni Mersin İdmanyurdu, Diyarbekirspor ve Belediye Derincespor da ligde kalma savaşına katılan takımlar olarak dikkat çekiyor.

Normal sezonun 3 Mayıs Cumartesi günü tamamlanacak olan 2. Lig'de futbol severler için heyecan dolu günler kapıda.

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