20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu Oldu

20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı Avrupa Şampiyonu

20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, CEV 20 Yaş Altı Kar Voleybolu Avrupa Şampiyonası'nda namağlup Avrupa şampiyonu oldu. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, turnuva Polonya'nın Karpacz kentinde gerçekleştirildi.

Turnuvanın son gününde yarı final mücadelesinde Polonya 2 takımı ile karşılaşan milli takım, Sahra Yücetürk, Su Şimdim, Yasemin Yıldırım ve Bahar Doğan gibi yıldız oyunculardan oluşuyordu. Milliler, karşılaşmayı 2-1 (10-15, 15-12, 15-6) kazanarak finale yükseldi.

Finalde, turnuvanın bir numaralı seribaşı olan Polonya 1 takımını da 2-1 (12-15, 15-12, 15-9) mağlup eden milli takım, başarılarına bir yenisini daha ekleyerek namağlup Avrupa şampiyonu unvanını elde etti.

Erkek Milli Takım Klasmanda 6. Oldu

Öte yandan, Tuna İmdat, Barış Güldalı, Mehmet Buğra Türkel ve Polat Kemal Eser'den oluşan 20 Yaş Altı Erkek Kar Voleybolu Milli Takımı, klasman maçında Polonya'ya 2-0 mağlup oldu ve turnuvayı 6. sırada tamamladı.

20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.

20 Yaş Altı Kadın Kar Voleybolu Milli Takımı, namağlup Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.