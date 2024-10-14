20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Polonya'ya Hazır

20 Yaş Altı Milli Takım Polonya Maçı İçin Hazırlıklarını Tamamladı

Türkiye'nin 20 yaş altı milli futbol takımı, Elit Lig'de yarın deplasmanda Polonya ile oynayacağı maç için tüm hazırlıklarını tamamladı.

Hazırlık Antrenmanı Detayları

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan duyuruya göre, Polonya'nın Lomza kentindeki Mosir Stadı'nda, teknik direktör Soykan Başar önderliğinde gerçekleştirilen antrenman, koşu ve dinamik ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın son bölümünde, Polonya maçı taktikleri üzerine de çalışılarak 11'e 11 maç uygulaması yapıldı.

Maç Bilgileri

Milli takım, Polonya ile yarın saat 15.00'te Mosir Stadı'nda karşılaşacak. Tüm futbolseverler için önemli bir karşılaşma olması bekleniyor.