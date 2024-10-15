20 Yaş Altı Milliler Elit Lig'de Polonya'ya Yenildi

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı Polonya'ya Kaybetti

20 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, Elit Lig'deki dördüncü maçında deplasmanda Polonya ile karşılaştı ve 4-2'lik sonuçla mağlubiyet yaşadı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan alınan bilgiye göre, maç Lomza kentindeki Mosir Stadı'nda gerçekleştirildi. Millilerin ilk golü, 21. dakikada Jordan Majchrzak tarafından kendi kalesine atıldı. Ayrıca, 40. dakikada penaltı atışından Arda Süne gol kaydetti.

Polonya'nın Golleri

Polonya'nın gollerini ise şu isimler attı:

6. dakikada Jan Ziolkowski ,

, 12. dakikada Wiktor Nowak ,

, 47. dakikada Dariusz Stalmach ,

, 69. dakikada penaltıyla Jan Zuberek.

Sonuçlar ve Puan Durumu

20 Yaş Altı Milli Takımı, Elit Lig'deki 4 maç sonunda; 2 beraberlik ve 2 yenilgi alarak yalnızca 2 puan toplayabildi.