20 Yaş Altı Türkiye Güreş Şampiyonası Çorum'da Tamamlandı

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, 11-16 Nisan tarihleri arasında Çorum'un Yeni Spor Salonu'nda sona erdi. Şampiyonada 60 kulüpten kadın ve erkek güreşçiler, grekoromen ve serbest stil kategorilerinde madalya mücadelesi verdi.

Şampiyon Kulüp: İstanbul Büyükşehir Belediyesi

Güreş müsabakalarının sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi kadın Güreş Takımı 153 puanla birinciliği elde etti. İkinci sırada Erzincan İl Özel İdaresi 104 puanla, üçüncü sırada ise Yalova Termal Belediyespor Kulübü 85 puanla yer aldı.

Madalya Sahipleri

Kategorilerinde ilk sırayı elde eden sporcular şöyle:

53 kg: Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Remziye Karadağ (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 57 kg: Büşra Cengiz (Tekirdağ Çorlu Belediyesi)

Büşra Cengiz (Tekirdağ Çorlu Belediyesi) 62 kg: Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

Büşra Efe (İstanbul Büyükşehir Belediyesi) 68 kg: Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi)

Elif Şevval Kurt (Trabzon Büyükşehir Belediyesi) 76 kg: Elmiria Yasin (Erzincan İl Özel İdaresi)

Özel Ödüller

Şampiyonada Sevim Akbaş en teknik sporcu, Elmiria Yasin en centilmen sporcu ve Volkan Asan en centilmen antrenör seçildi.

Ödül Töreni ve Başarılar

Müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara ödüllerini Çorum Vali Yardımcıları Cengiz Nayman, Yeliz Mercan, Çorum Belediye Başkan Yardımcısı ve Türkiye Güreş Federasyonu Asbaşkanı İsmail Yağbat ile İl Gençlik ve Spor Müdürü Mustafa Demirkıran takdim etti.

Organizasyonun Başarısı

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, şampiyonanın başarıyla tamamlandığını belirterek, "Türkiye'nin 80 ilinden 1000'den fazla sporcu, antrenör ve yönetici misafir ettik. Müsabakalar centilmenlik çerçevesinde geçti. Kulüpler ve sporcular Çorum'dan memnun kaldı" dedi.

Gelecek Vizyonu

Türk güreşinin geleceği için umutlu olduklarını vurgulayan Yağbat, "20 yaş altı mücadelesi büyüklerden bir adım önceydi. Hedefimiz 2028 Olimpiyatları için yeni sporcular yetiştirmek" şeklinde konuştu.

Yorumlar ve Geri Dönüşler

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Güreş Takımı Teknik Direktörü Ahmet Özbeğe ise Çorum'daki organizasyonun başarılı geçtiğini dile getirdi. Özbeğe, "Son 10-15 saniyelerde şampiyonların belirlendiği maçlar oldu. Önemli olan Türk bayrağını dalgalandırmak” diye ekledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kadın Güreş Takımı Antrenörü Zeynep Yıldırım da Çorum’da çok memnun kaldıklarını belirterek, şampiyonluğu misafirperverliğe borçlu olduklarını ifade etti.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi. Yeni Spor Salonu'nda 11-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten kadın ve erkek güreşçiler, grekoromen ve serbest sitillerde madalya mücadelesi verdi.

Türkiye Güreş Federasyonu tarafından düzenlenen 20 Yaş Altı Türkiye Şampiyonası, Çorum'da sona erdi. Yeni Spor Salonu'nda 11-16 Nisan tarihlerinde düzenlenen şampiyonada 60 kulüpten kadın ve erkek güreşçiler, grekoromen ve serbest sitillerde madalya mücadelesi verdi.