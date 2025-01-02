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2024-2025 Sezonu Devre Arası Hakem Listesi Açıklandı

2024-2025 sezonu devre arası hakem listesi açıklandı. Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu listede yer almadı, yeni isimler eklendi.

Yayın Tarihi: 02.01.2025 14:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 14:08
2024-2025 Sezonu Devre Arası Hakem Listesi Açıklandı

2024-2025 Sezonu Devre Arası Hakem Listesi Belli Oldu

Futbolda 2024-2025 sezonunun devre arası hakem listesi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı. Sezon başında Süper Lig hakemleri arasında yer alan Feridun Daldaş ve Oğuzhan Uğurlu listede kendine yer bulamadı.

Açıklanan listeye göre Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz ve Melih Kurt gibi isimler üst klasman hakemleri arasına dahil edildi.

Üst Klasman Hakem ve Video Yardımcı Hakem Listeleri

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklama ile MHK tarafından belirlenen üst klasman hakem ve video yardımcı hakem listeleri şu şekildedir:

Üst Klasman Hakemler:

Zorbay Küçük, Alper Akarsu, Burak Olcar, Burak Pakkan, Gürcan Hasova, Kadir Sağlam, Yaşar Kemal Uğurlu, Batuhan Kolak, Ömer Faruk Turtay, Sarper Barış Saka, Adnan Deniz Kayatepe, Oğuzhan Çakır, Arda Kardeşler, Cihan Aydın, Ali Şansalan, Erkan Özdamar, Ümit Öztürk, Turgut Doman, Ali Yılmaz, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Çağdaş Altay, İlker Yasin Avcı, Mehmet Türkmen, Mustafa Kürşad Filiz, Ozan Ergün, Süleyman Bahadır, Volkan Bayarslan, Ayberk Demirbaş, Davut Dakul Çelik, Direnç Tonusluoğlu, Emre Kargın, Fatih Tokail, Halil Umut Meler, Yiğit Arslan, Ömer Tolga Güldibi, Raşit Yorgancılar, Oğuzhan Aksu, Muhammet Ali Metoğlu, Atilla Karaoğlan, Erdem Mertoğlu, Ömer Faruk Gültekin, Mehmet Ali Özer, Alpaslan Şen, Furkan Aksuoğlu, Yasin Kol, Melih Aldemir, Reşat Onur Coşkunses, Yunus Dursun, Yusuf Ziya Gündüz, Melih Kurt. Video Yardımcı Hakemler:

Emre Malok, Neslihan Muratdağı, Onur Özütoprak, Özgür Yankaya, Alper Çetin, Erkan Engin, Mustafa İlker Coşkun, Bülent Birincioğlu.

Öte yandan üst klasman yardımcı hakem, klasman hakem, klasman yardımcı hakem ve gözlemciler de belirlendi.

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