2024-25 Sezonu Yaz Transfer Dönemi Sona Erdi

Yaz Transfer Dönemi Resmi Olarak Kapandı
Türk futbolunda 2024-25 sezonunun ilk yaz transfer ve tescil dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararneticesinde sona erdi.
82 Gün Süren Süreç
24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, toplamda 82 gün sürdü ve 2024-25 sezonuna dair önemli transferlerin gerçekleştirilmesi için fırsatlar sunuldu. Başkan Haşim Karslı: "Transfer döneminde takımını güçlendiren kulüpler, sezon boyunca rekabet gücünü artıracaklar."
Ara Transfer Dönemi Bilgileri
Kapanan yaz transfer döneminin ardından, ikinci transfer ve tescil süreci olan ‘ara transfer’ 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat'a kadar devam edecek.