DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.040.676,36 -0,47%

2024-25 Sezonu Yaz Transfer Dönemi Sona Erdi

Türk futbolunda 2024-25 sezonu yaz transfer dönemi başarıyla tamamlandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 00:02
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 00:02
2024-25 Sezonu Yaz Transfer Dönemi Sona Erdi

Yaz Transfer Dönemi Resmi Olarak Kapandı

Türk futbolunda 2024-25 sezonunun ilk yaz transfer ve tescil dönemi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun almış olduğu kararneticesinde sona erdi.

82 Gün Süren Süreç

24 Haziran'da başlayan yaz transfer dönemi, toplamda 82 gün sürdü ve 2024-25 sezonuna dair önemli transferlerin gerçekleştirilmesi için fırsatlar sunuldu. Başkan Haşim Karslı: "Transfer döneminde takımını güçlendiren kulüpler, sezon boyunca rekabet gücünü artıracaklar."

Ara Transfer Dönemi Bilgileri

Kapanan yaz transfer döneminin ardından, ikinci transfer ve tescil süreci olan ‘ara transfer’ 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve 11 Şubat'a kadar devam edecek.

İLGİLİ HABERLER

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Süper Lig'de Yabancı Futbolcu Akını
2
Süper Lig'de En Yüksek Bonservis Bedeli: Youssef En-Nesyri
3
Süper Lig Takımları Yurt Dışından 101 Transfer Gerçekleştirdi
4
Trendyol Süper Lig'de 158 Transfer Gerçekleşti
5
2024-25 Sezonu Yaz Transfer Dönemi Sona Erdi
6
Erzurumspor FK, Streli Mamba'yı Kadrosuna Kattı
7
Sakaryaspor Kadrosunu Güçlendirdi: 5 Yeni Transfer!

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Gram Altın 3 Bin TL Sınırında! 3.500 TL Olacağı Tarihi Duyan Kuyumculara Akın Etti

14 Eylül 2024 Cumartesi günlük burç yorumları! Aşk, para, sağlık ve iş falı

O zincir markete 15 Eylül’e kadar gidene 600 TL hediye! Kampanya bitti bitiyor

Fiyatlar 15 Eylül'de Yüzde 70 Düşecek!

Türkiye'ye 1 Milyar Dolarlık Yatırım Yapan BYD'de Manisa'da Açılacak Fabrikası için Manisa ve İstanbul'da Personel Alım İlanı Yayımladı

Emekliyi hop ayağa kaldıracak 3'lü zam müjdesi! En düşük emekli maaşı 15.000 TL

Kırtasiye Yardımı Başvuruları Başladı!

Alışverişte 'Fişi çöpe atın' dönemi sona erdi! MASAK devrede 100.000 TL ceza ödetiyor

Evinde okuyan öğrencisi olan ebeveyne sabah müjdesi! 23 Eylül’e kadar gidene çifter çifter ödeniyor

Emekli ve özel sektör çalışanına bankadan kıyak! Faizsiz 50.000 TL başvuruları başladı

KPSS şartı olmadan SGK personeli olunmasının önü açıldı! On binler başvuruyor