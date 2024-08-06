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2024-25 Sezonunda Amatör Futbol Esasları Yürürlüğe Girdi

TFF, 2024-25 sezonunda amatör liglerde uygulanacak esasları duyurdu, amatör futbolun geliştirilmesi hedefleniyor.

Yayın Tarihi: 06.08.2024 15:19
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 15:19
2024-25 Sezonunda Amatör Futbol Esasları Yürürlüğe Girdi

2024-25 Amatör Futbol Sezonu İçin Yeni Esaslar

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-25 sezonunda amatör liglerde uygulanacak yeni esasları açıkladı. Bu esaslar, TFF Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan sonra resmi olarak yürürlüğe girdi.

TFF Yönetim Kurulu'nun Açıklamaları

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Amatör Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ural Aküzüm, yeni esasların önemine değindi. Hacıosmanoğlu, önsözünde, "Türkiye Futbol Federasyonu olarak amatör futbolu daha da geliştirmek için çalışacağız. Amatör futboldaki atılımların, tüm liglere yansıyacağını düşünüyoruz. Futbolu doğru bir sistemle destekleyerek Türk futbolunun marka değerini artırabiliriz," ifadelerini kullandı.

Amatör Futbola Destek Vurgusu

Ural Aküzüm ise sunuş yazısında, "TFF Yönetim Kurulu olarak amatör futbol için desteklerimizi sürdüreceğiz. Amatör futbola verdiğimiz değerle, ülkemiz futbolunun altyapısını güçlendirecek ve bu spor dalını daha geniş kitlelere sevdireceğiz," dedi.

Bu yeni esasların, amatör futbolun gelişimine katkı sağlaması bekleniyor.

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