2024 Futbol Transfer Dönemi: Mbappe, Osimhen ve Daha Fazlasıyla Gündemde

2024 Futbol Transfer Dünyasında Çarpıcı Gelişmeler

MUTLU DEMİRTAŞTAN - Futbol kulüpleri, 2024 yılında büyük ses getiren transferlere imza atmaya devam ediyor. AA'nın, Türk sporunda 2024 yılına dair bilgi verdiği dosya haberin bu bölümünde, futbol dünyasını etkileyen önemli transfer gelişmeleri ön plana çıkıyor.

Mbappe'nin Real Madrid'e Geçişi

Fransız yıldız Kylian Mbappe'nin Paris Saint-Germain'den (PSG) ayrılarak Real Madrid'in yolunu tutması, 2024'ün en önemli transferi olarak akıllarda yer edindi. Uzun bir süredir Real Madrid ile anılan Mbappe, sözleşmesinin sona ermesinin ardından İspanyol kulübe bedelsiz olarak transfer oldu. İlk haftalarda performansı eleştirilse de, 26 yaşındaki futbolcu 24 maçta 14 gol ve 4 asistlik etkileyici bir performans sergileyerek beklentileri karşıladı.

Galatasaray'dan Osimhen Hamlesi

Galatasaray, yaz transfer döneminin son günü Napoli'den kiraladığı Nijeryalı Victor Osimhen ile futbol dünyasında büyük bir sürpriz yarattı. Osimhen’in o dönemdeki 100 milyon avro piyasa değeri, transferin heyecanını artırdı. Takıma önemli katkılar sağlayan Osimhen, 15 maçta 12 gol ve 5 asistle gösterdiği performansla göz doldurdu.

Atletico Madrid'den Yüksek Bonservis Harcamaları

İspanya'nın Atletico Madrid ekibi, 2024'te en fazla transfer harcaması yapan kulüpler arasında yer aldı. Yaz transfer döneminde Julian Alvarez, Conor Gallagher, Robin Le Normand ve Alexander Sörloth için toplamda 183,5 milyon avro harcandı. Manchester City'den 75 milyon avroya transfer edilen Alvarez, 2024'ün en yüksek bonservis bedeli ödenen oyuncusu oldu.

Boey ve Ferdi Kadıoğlu'nun Transferleri

Galatasaray, Fransız Sacha Boey'ü, Fenerbahçe ise milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon avro bonservis bedeliyle takımdan gönderdi. Bayern Münih, Boey'i ocakta, Brighton ise Ferdi Kadıoğlu'nu ağustosta kadrosuna kattı. Her iki kulüp de önemli ekonomik harcamalar yaparak 2024'teki kariyerlerinde yeni sayfalar açtı.

2024'teki En Pahalı 10 Transfer

Julian Alvarez : Manchester City'den Atletico Madrid - 75 milyon avro

: Manchester City'den Atletico Madrid - 75 milyon avro Dominic Solanke : Bournemouth'dan Tottenham - 64,3 milyon avro

: Bournemouth'dan Tottenham - 64,3 milyon avro Leny Yoro : Lille'den Manchester United - 62 milyon avro

: Lille'den Manchester United - 62 milyon avro Pedro Neto : Wolverhampton'dan Chelsea - 60 milyon avro

: Wolverhampton'dan Chelsea - 60 milyon avro Moussa Diaby : Aston Villa'dan Al-Ittihad - 60 milyon avro

: Aston Villa'dan Al-Ittihad - 60 milyon avro Joao Neves : Benfica'dan PSG - 59,9 milyon avro

: Benfica'dan PSG - 59,9 milyon avro Amadou Onana : Everton'dan Aston Villa - 59,3 milyon avro

: Everton'dan Aston Villa - 59,3 milyon avro Dani Olmo : Leipzig'den Barcelona - 55 milyon avro

: Leipzig'den Barcelona - 55 milyon avro Teun Koopmeiners : Atalanta'dan Juventus - 54,7 milyon avro

: Atalanta'dan Juventus - 54,7 milyon avro Michael Olise: Crystal Palace'dan Bayern Münih - 53 milyon avro

2024 futbol transfer döneminin heyecan verici gelişmeleri, taraftarların ve kulüplerin ilgisini çeken birçok sürprizle dolu oldu.