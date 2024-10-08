2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası Kazakistan'da Başladı

2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası Başladı

Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası, milli sporcularımızın başarısıyla öne çıktı. İlk gün yapılan müsabakalarda, Döndü Kanat ve Gülistan Özdemir, toplamda 9 madalya kazandı.

Başarılarla Dolu İlk Gün

Türkiye Halter Federasyonu'nun bildirdiğine göre, kadınlar 60 kiloda Döndü Kanat, 67,5 kiloda Gülistan Özdemir performans sergiledi. Döndü, "bench press" kategorisinde 55, "deadlift"te 105, "squat"ta 70 kiloluk kaldırışlarla 4 gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu. Üstelik toplamda 230 kiloluk derecesiyle masterlerde de altın madalyayı elde etti.

Gülistan Özdemir’in Başarısı

Diğer milli sporcumuz Gülistan Özdemir ise, "bench press"te 60, "squat"ta 90 kiloyla gümüş, "deadlift"te 100 kiloyla bronz madalya kazanarak toplamda 250 kiloluk performansıyla yine gümüş madalya alarak dünya ikincisi olmayı başardı.

Federasyon Başkanı Ünlü’den Teşekkür

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, milli sporcuları ve antrenörlerini gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik etti. Bu tür uluslararası organizasyonlar, sporcuların kendilerini geliştirmeleri ve uluslararası arenada Türkiye’yi temsil etmeleri açısından büyük bir fırsat oluşturuyor.

Milli sporcular Döndü Kanat (solda) ile Gülistan Özdemir (sağda), Kazakistan'ın başkenti Astana'da düzenlenen 2024 IBSA Dünya Görme Engelliler Halter Şampiyonası'nda 1 altın, 7 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.