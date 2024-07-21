2024 Letonya Rallisi'nin Galibi Kalle Rovanpera!

Letonya Rallisi'nde Kalle Rovanpera Fırtınası

Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) 2024 sezonunun 8. ayağı olan Letonya Rallisi, 2-4 Ağustos tarihlerinde Liepaja kentinde gerçekleştirildi. Bu zorlu ralli, Toyota ekibinin yıldız pilotu Kalle Rovanpera için büyük bir başarı ile sonuçlandı.

Zafer Detayları

Kalle Rovanpera, Toyota GR YARIS Rally1 HYBRID aracıyla çıktığı yarışta, 2 saat 31 dakika 47.6 saniyelik bir süreyle birinci olmayı başardı. Rovanpera’nın ardından ikinci sırada Sebastien Ogier yer alırken, ünlü Fransız pilot, Rovanpera'nın 39.2 saniye gerisinde kaldı.

Üçüncülük ve Pilotlar Klasmanı

Estonyalı sürücü Ott Tanak, Hyundai i20 N Rally1 HYBRID ile yarışarak, liderin 1 dakika 04.5 saniye ardından üçüncü sırada tamamladı. Bu sonuçlar sonrası pilotlar klasmanında Thierry Neuville 136 puanla birinci, Elfyn Evans 121 puanla ikinci, Ott Tanak ise 115 puanla üçüncü sıraya yükseldi.

Bir Sonraki Durak: Finlandiya

WRC’de bir sonraki yarış, 1-4 Ağustos tarihleri arasında Finlandiya'da gerçekleştirilecek. Ralli severler için heyecan dolu anlar tekrar yaşanacak görünüyor!