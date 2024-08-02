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2024 Paris Olimpiyatları: Badminton Karışık Çiftlerde Altın Madalya Çin'in

Çin, 2024 Paris Olimpiyatları'nda badminton karışık çiftlerde altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 21:31
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 21:31
2024 Paris Olimpiyatları: Badminton Karışık Çiftlerde Altın Madalya Çin'in

2024 Paris Olimpiyatları'nda Badminton Başarısı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda badminton karışık çiftlerden altın madalya, Çin ekibine gitti.

Final Maçının Detayları

La Chapelle Arena'da gerçekleşen final karşılaşmasında, Si Wei Zheng ve Ya Qiong Huang ikilisinden oluşan Çin takımı, Güney Kore'den Won Ho Kim ve Na Eun Jeong çiftini 2-0'lık skorla mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Bronz Madalyanın Sahibi Japonya

Bu kategoride Japonya ekibi, Yuta Watanabe ve Arisa Higashino ile Güney Kore'den Seung Jea Seo ve Yu Jung Chae çiftini aynı skorla 2-0 yenerek bronz madalya elde etti.

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