2024 Paris Olimpiyatları: Çin Kano Sprintte Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen kano sprint çift kadınlar 500 metre yarışları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Çin Ekibi Zafere Ulaştı

Vaires-sur-Marne Nautical tesislerinde yapılan müsabakalar sonucunda, Shixiao Xu ve Mengya Sun ikilisinden oluşan Çin ekibi altın madalya kazandı. Bu değerli madalya, onların bu branştaki üstün performansını taçlandırdı.

Diğer Dereceler

Yarışmada Ukrayna ekibi Liudmyla Luzan ve Anastasiia Rybachok ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Kanada ekibi Sloan Mackenzie ve Katie Vincent bronz madalyaya uzandı.

Bu sonuçla birlikte, kano sprint branşındaki heyecan dolu anlar ve rekabetin ne denli üst düzeyde olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.