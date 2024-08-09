Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

2024 Paris Olimpiyatları: Çin Kano Sprintte Altın Madalya Kazandı

Paris 2024 Olimpiyatlarında Çin, kano sprint çift kadınlar 500 metrede altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 22:45
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 22:45
2024 Paris Olimpiyatları: Çin Kano Sprintte Altın Madalya Kazandı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları'nda Kano Sprint Heyecanı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen kano sprint çift kadınlar 500 metre yarışları büyük bir heyecanla gerçekleştirildi.

Çin Ekibi Zafere Ulaştı

Vaires-sur-Marne Nautical tesislerinde yapılan müsabakalar sonucunda, Shixiao Xu ve Mengya Sun ikilisinden oluşan Çin ekibi altın madalya kazandı. Bu değerli madalya, onların bu branştaki üstün performansını taçlandırdı.

Diğer Dereceler

Yarışmada Ukrayna ekibi Liudmyla Luzan ve Anastasiia Rybachok ile gümüş madalyanın sahibi olurken, Kanada ekibi Sloan Mackenzie ve Katie Vincent bronz madalyaya uzandı.

Bu sonuçla birlikte, kano sprint branşındaki heyecan dolu anlar ve rekabetin ne denli üst düzeyde olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.

İLGİLİ HABERLER

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe'de bir dönem sona erdi! Toplandı dünya devine gidiyor!
2
Beşiktaş'ta Cenk Tosun ve Salih Uçan yönetime verdi veriştirdi
3
AXA Sigorta Kupa Voley’de heyecan devam ediyor: Fenerbahçe Opet finalde
4
VAR sisteminde yeni dönem! TFF duyurdu: Yabancı hakemler devreye girecek!
5
Stefan Kuntz, Alman basınına Can uzun hakkında konuştu
6
Altay Bayındır'ı sevindiren transfer!
7
TFF'den Fenerbahçe'ye yeni öneri!

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank ile yola çıkana 19.000 TL karşılıksız ödeme! Tam 2 ayda sağlanıyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek

KPSS şartı olmadan en az ilkokul mezunlarına müjde! 15 meslekte yüzlerce personel alımı başladı!

Tuvalet kağıdı 16’lısı 79 TL, Havlu kağıt 6’lısı 49 TL! O markette sepete attığın yüzde 45- 50 indirime girecek

5 ilde memur kadrosu açıldı! Personel alımı için rekabet arttı