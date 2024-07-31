2024 Paris Olimpiyatları: Kaylee McKeown Yeniden Tarih Yazdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları, kadınlar 100 metre sırt üstü yüzmede unutulmaz anlara sahne oldu. Kaylee McKeown, bu yarışta yeniden tarihi bir başarıya imza atarak altın madalyanın sahibi oldu.

Kaylee McKeown'un Rekor Performansı

Yarış, Paris'teki La Defense Arena'da gerçekleştirildi ve Avustralyalı yüzücü, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nda kırdığı rekoru 57 saniye 33 salise ile geride bıraktı. Böylece kendi eski rekorunu geliştiren McKeown, büyük bir başarıya imza atmış oldu.

Aldığı Madalyalar

Gümüş madalya Regan Smith (ABD) tarafından, 57 saniye 66 saliseyle kazanılırken, bronz madalya ise Katharine Berkoff (ABD) tarafından, 57 saniye 98 saliseyle elde edildi.

Bu yılki olimpiat madalya sıralaması, yüzme dünya tarihine damga vuran anlarla dolu olmaya devam ediyor.