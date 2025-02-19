2025 AXA Sigorta Kupa Voley'de Yarı Final Eşleşmeleri Açıklandı

2025 AXA Sigorta Kupa Voley yarı finalinde Halkbank-İstanbul Gençlik Spor ve Fenerbahçe Mediana-Arkas Spor mücadele edecek.

Yayın Tarihi: 19.02.2025 21:42
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 21:42
2025 AXA Sigorta Kupa Voley'de Yarı Final Eşleşmeleri Açıklandı

2025 AXA Sigorta Kupa Voley Yarı Final Eşleşmeleri

Voleybol tutkunları için heyecan dolu anlar yaklaşırken, 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley organizasyonunda yarı final eşleşmeleri kesinleşti. Tek maçlı eleme sistemiyle oynanan çeyrek finaller sonucunda Halkbank, Fenerbahçe Medicana, Arkas Spor ve İstanbul Gençlik Spor takımları yarı finale yükselmeyi başardı.

Dörtlü Final Eşleşmeleri

Bu yılki dörtlü finalde müthiş karşılaşmalar izlenecek. Eşleşmeler ise şöyle: Halkbank - İstanbul Gençlik Spor ve Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor.

Müsabakaların tarihleri ise ilerleyen günlerde yetkililer tarafından açıklanacak. Voleybolseverler, büyük finale bir adım kala bu eşleşmeleri heyecanla bekliyor.

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