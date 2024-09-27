2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa Etabı Start Aldı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası Bursa'da Başladı

2024 Türkiye Baja Şampiyonası'nın ikinci ayağı, Bursa'da şiddetli bir heyecanla start aldı. Bursa Alternatif Sporlar Kulübü (BASK) tarafından organize edilen bu etkileyici etkinlik, Bursa Büyükşehir Belediyesi, ICRYPEX ve Spor Toto'nun destekleriyle gerçekleşiyor.

Yarış Dört Farklı Sınıfta Düzenleniyor

Etkinlikte, toplamda 36 araç ve 72 sporcu, dayanıklılık ile adrenalin dolu zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele ediyor. Seremonik start, Nilüfer ilçesindeki bir otelin önünde verildi.

Zorlu Etaplarla Dolu Bir Program

Takımlar, yükseklikleri 120 metre ile 1000 metre arasında değişen özel etaplarda yarışacaklar. Yarış programıda yarın, Avdancık bölgesindeki 51 kilometre uzunluğundaki BAV Isuzu etabı iki kez geçilecek.

Finisaj ve Ödül Töreni

Son gün ise, 29 Eylül tarihinde Seçköy bölgesindeki 53 kilometre uzunluğundaki Ertan Uçar Garaj etabı iki kez koşulacak. Organizasyon, bu etapların ardından Vakıf Bera Spor Tesisi önünde ödül töreni ile sona erecek.