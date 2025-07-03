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2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası Düzce'de Devam Ediyor

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 400 sporcu ile 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarıyla devam ediyor.

Yayın Tarihi: 03.07.2025 14:53
Güncelleme Tarihi: 03.07.2025 14:53
2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası Düzce'de Devam Ediyor

Düzce'de 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası Devam Ediyor

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası, 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarıyla sürüyor. Bu büyük organizasyon, Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve Türkiye Okçuluk Federasyonu iş birliğiyle, Düzce Belediyesi'nin desteğiyle Düzce Şehir Stadı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonanın 4. gününde, 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarının yarı finalleri yapıldı. Toplamda 140 kulüpten 400 sporcu yarışıyor.

Etkinlikte, Türkiye Okçuluk Federasyonu Asbaşkanı Metin Gazoz, şampiyonaya katılan okçularla bir araya gelerek onlara destek verdi.

Şampiyona, 21, 18 ve 15 yaş altı kategorilerinde normal ve makaralı yay atışlarının finalleriyle sona erecek. Okçuluk tutkunları, bu heyecan verici mücadeleleri izlemek için Düzce'de buluşuyor.

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na, 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarıyla devam...

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na, 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarıyla devam edildi. Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonunca Düzce Belediyesinin desteğiyle Düzce Şehir Stadı'nda düzenlenen şampiyonada 140 kulüpten 400 sporcu mücadele ediyor.

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na, 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarıyla devam...

Düzce'deki 2025 ASES Türkiye Okçuluk Şampiyonası'na, 21 yaş altı ve makaralı yay atışlarıyla devam edildi. Düzce Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Türkiye Okçuluk Federasyonunca Düzce Belediyesinin desteğiyle Düzce Şehir Stadı'nda düzenlenen şampiyonada 140 kulüpten 400 sporcu mücadele ediyor.

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