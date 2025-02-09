2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali'nde Türk Bayrağını Kaan Önol ve Havvanur Taşıyacak

Gürcistan'da bugün düzenlenecek olan 2025 Avrupa Gençlik Olimpik Kış Festivali (EYOF) açılışında Türk bayrağını milli sporcular Thomas Kaan Önol Lang ve Havvanur Eskikan taşıyacak.

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgilere göre, festival Gürcistan'ın Bakuriani yanı sıra Batum ve Tiflis şehirlerinde de gerçekleşecek. Açılış töreni bu akşam yapılacak.

Açılışta, Türk bayrağını alp disiplini milli sporcusu Thomas Kaan Önol Lang ile kayaklı koşu milli sporcusu Havvanur Eskikan taşıyacak. Bu etkinlik, Türkiye’nin uluslararası spor alanındaki temsilini güçlendiren önemli bir anı simgeliyor.