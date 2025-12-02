Eskişehir'de Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları başladı

Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları, genç sporcuların yoğun katılımıyla başladı.

Porsuk Spor Salonu ev sahipliği yapıyor

Porsuk Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara genç futsalcılar katıldı.

Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda genç sporculara başarı diledi. Paylaşımda, "Tüm takımlara başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

