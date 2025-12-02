Eskişehir'de Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları başladı

Eskişehir'de Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları Porsuk Spor Salonu'nda başladı; Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü "Tüm takımlara başarılar dileriz" dedi.

Yayın Tarihi: 02.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 02.12.2025 14:51
Eskişehir'de Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları başladı

Eskişehir'de Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları başladı

Eskişehir’de düzenlenen Okul Sporları Genç A Erkek Futsal Müsabakaları, genç sporcuların yoğun katılımıyla başladı.

Porsuk Spor Salonu ev sahipliği yapıyor

Porsuk Spor Salonu'nda başlayan müsabakalara genç futsalcılar katıldı.

Eskişehir İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda genç sporculara başarı diledi. Paylaşımda, "Tüm takımlara başarılar dileriz" ifadeleri yer aldı.

ESKİŞEHİR'DE OKUL SPORLARI GENÇ A ERKEK FUTSAL MÜSABAKALARI GENÇ SPORCULARIN KATILIMI İLE...

ESKİŞEHİR'DE OKUL SPORLARI GENÇ A ERKEK FUTSAL MÜSABAKALARI GENÇ SPORCULARIN KATILIMI İLE BAŞLADI.

ESKİŞEHİR'DE OKUL SPORLARI GENÇ A ERKEK FUTSAL MÜSABAKALARI GENÇ SPORCULARIN KATILIMI İLE...

İLGİLİ HABERLER

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MKE Ankaragücü'nden Dünya Engelliler Günü'nde Engelli Çocuklarla Antrenman
2
Ziraat Türkiye Kupası: Konyaspor 4-1 Muş SK
3
Kayseri Okul Sporları: Genç Erkekler Voleybol A İl Birinciliği — Özel İmge Koleji Şampiyon
4
TÜSF Türkiye Voleybol Şampiyonası: Eleme Müsabakaları Tamamlandı
5
Açık Alan Hokeyi Süper Lig Play-Off Final Maçları Antalya'da Başladı
6
Türkiye Kayak Federasyonu, Dünya Sıralamasında İlk 30 Hedefliyor
7
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Khelif Krizi: Boks Mücadelesinde Oyun Dışı Kalma İddiası

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

4 Günlük Yılbaşı Tatili Sürprizi: 1 Ocak 2026 Perşembe Resmi Tatil

ASHB Personeline Rekor Promosyon: 120.000 TL ve Faizsiz Kredi Seçeneği

2026 Öncesi Hurda ÖTV İndirimi ve Sıfır Faizli Takas: 16 Yaş Üstü Araç Sahiplerine Müjde