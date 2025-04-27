2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Sona Erdi

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, büyük bir başarı ile tamamlandı. 27 ülkeden 196 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde heyecan dolu final atışları gerçekleştirildi.

Finalde Altın Madalyalar Türkiye'nin

Turnuvanın son gününde yapılan final atışları sonucunda, milli okçularımızdan Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde altın madalya kazanarak üstün performansını bir kez daha kanıtladı. Ayrıca, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda birincilik elde ederek, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, turnuvada en çok madalya alan ülke olmayı başardıklarını belirterek, "Kendi evimizde 2025 yılının ilk Avrupa Grand Prix'sinde bunu başarmak çok önemli. Sporcularımın performansından oldukça memnunum" dedi.

Dereceye Giren Sporcular

Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Klasik Yay

Erkekler:

1- Mete Gazoz (Türkiye)

2- Arsalan Baldanov (Bağımsız sporcu)

3- Mathias Kramer (Almanya)

Kadınlar:

1- Madalina Amaistroaie (Romanya)

2- Elif Gökkır (Türkiye)

3- Alexandra Mirca (Moldova)

Makaralı Yay

Erkekler:

1- Lorenzo Gubbini (İtalya)

2- Emircan Haney (Türkiye)

3- Michea Godano (İtalya)

Kadınlar:

1- Hazal Burun (Türkiye)

2- Begüm Yuva (Türkiye)

3- Nicola Andrea Moccia (İtalya)

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi. Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi. Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.