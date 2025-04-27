DOLAR
38,4 0%
EURO
43,69 0%
ALTIN
4.094,52 0%
BITCOIN
3.604.647,43 0,33%

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu

Antalya'da düzenlenen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Mete Gazoz ve Hazal Burun altın madalya kazandı.

Yayın Tarihi: 27.04.2025 16:46
Güncelleme Tarihi: 27.04.2025 16:46
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'si Antalya'da Sona Erdi

Antalya 100. Yıl Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleşen 2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, büyük bir başarı ile tamamlandı. 27 ülkeden 196 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda, klasik ve makaralı yay kategorilerinde heyecan dolu final atışları gerçekleştirildi.

Finalde Altın Madalyalar Türkiye'nin

Turnuvanın son gününde yapılan final atışları sonucunda, milli okçularımızdan Mete Gazoz, klasik yay erkeklerde altın madalya kazanarak üstün performansını bir kez daha kanıtladı. Ayrıca, Hazal Burun ise makaralı yay kadınlarda birincilik elde ederek, Türkiye'ye bir altın madalya daha kazandırdı.

Okçuluk Milli Takımlar Teknik Direktörü Yusuf Göktuğ Ergin, turnuvada en çok madalya alan ülke olmayı başardıklarını belirterek, "Kendi evimizde 2025 yılının ilk Avrupa Grand Prix'sinde bunu başarmak çok önemli. Sporcularımın performansından oldukça memnunum" dedi.

Dereceye Giren Sporcular

Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

Klasik Yay

  • Erkekler:
  • 1- Mete Gazoz (Türkiye)
  • 2- Arsalan Baldanov (Bağımsız sporcu)
  • 3- Mathias Kramer (Almanya)
  • Kadınlar:
  • 1- Madalina Amaistroaie (Romanya)
  • 2- Elif Gökkır (Türkiye)
  • 3- Alexandra Mirca (Moldova)

Makaralı Yay

  • Erkekler:
  • 1- Lorenzo Gubbini (İtalya)
  • 2- Emircan Haney (Türkiye)
  • 3- Michea Godano (İtalya)
  • Kadınlar:
  • 1- Hazal Burun (Türkiye)
  • 2- Begüm Yuva (Türkiye)
  • 3- Nicola Andrea Moccia (İtalya)

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi. Final atışları sonucunda...

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi. Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi. Final atışları sonucunda...

2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinin ilk ayağı, Antalya'da sona erdi. Final atışları sonucunda milli okçulardan Mete Gazoz klasik yay erkeklerde altın madalya kazandı.

İLGİLİ HABERLER

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakaryaspor, Trendyol 1. Lig'de Erzurumspor'u 1-0 Geçti
2
TOFAŞ, Mersin Spor'u 87-65 Mağlup Etti
3
Trendyol 1. Lig'de Dramatic Oyun: Kocaelispor 3 - Geosis Boluspor 4
4
Tolunay Kafkas: Fatih Tekke Genç Jenerasyonun En İyi Hocası
5
Sivasspor'dan Net Global ile Önemli Sponsorluk Anlaşması
6
1461 Trabzon FK 14 Yaş Altı Takımı Türkiye Şampiyonu Oldu
7
2025 Avrupa Okçuluk Grand Prix'sinde Altın Madalyalar Türkiye'nin Oldu

Manisa'dan Tarihi Destek Paketi: Çiftçilere Gübre Desteği!

HGS Gişe Skandalı: Hızlı Geçiş Ehliyete Mal Olabilir!

İzmir ve İstanbullulara Yüzde 5 Peşinatla Ev Sahibi Olma Fırsatı

Aydınlılar için Ücretsiz Deprem Dayanıklılığı Hizmeti Başlatıldı

Trabzon'da KPSS Barajı Çöktü! 65 Puanla Memur Alımı Başlıyor

Kamu İşçilerine Umut Olan Toplu İş Sözleşmesi Görüşmeleri: 3. Tur Tamamlandı!

TCKN Sonu '0' Olan Çiftçilere Destek Ödemeleri Bugün Başlıyor!

Devletten Emekli Olma Müjdesi: Prim Desteği ve Erken Emeklilik Fırsatları

AFAD'dan Son Dakika: Artçı Depremler Üzerine Açıklama!

Hakkari, Şırnak ve Van İçin Kırmızı Alarm: Fırtına Uyarısı Geldi!

Kastamonu'ya 23 Milyonluk Su Desteği ile Çiftçilerin Kaderi Yeniden Yazılıyor

Yalova ve Erzurum'da Belediyeler 100 Personele Kapı Açıyor