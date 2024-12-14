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2025 Bütçe Toplantısında Gençlik ve Spor Bakanluğu Çarpıcı Verilerle Gündemde!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2025 bütçesi sunumunda gençlerin potansiyelini artırmak için yapılan projeleri ve başarıları paylaştı.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:57
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:57
2025 Bütçe Toplantısında Gençlik ve Spor Bakanluğu Çarpıcı Verilerle Gündemde!

TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçe Sunumu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini açıklamak üzere TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

Spor Başarıları ve Ulaşım Hedefleri

Bakan Bak, sporcuların 2024 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalardan 2 bin 393 altın, 2 bin 434 gümüş ve 2 bin 467 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 294 madalya kazandıklarını belirtti.

Bak, ayrıca Türkiye Yüzyılı

Gençlik Projeleri ve İnisiyatifler

Bakan Bak, Türkiye'nin genç ve dinamik nüfus yapısının ülkenin geleceği için benzersiz bir avantaj sağladığını vurguladı. Gençlik merkezlerinin 522’ye ulaştığını ve 81 ilde çeşitli alanlarda hizmet verdiklerini aktardı. 2024 yılında gençlere kapılarını açma hedefinin milyonlarca kişi olduğunu belirtti.

Önemli Kamp ve Eğitim Faaliyetleri

Bakan, Genç Ofislerin sayısının artacağını ve spor dostu kampüs projesi ile modern spor alanları oluşturduklarını açıkladı. Bu yıl gençlik kamplarında 220 bin genci ağırladıklarını ve önümüzdeki üç yıl içinde 1 milyon genci kamplardan yararlandırmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Spor Altyapısı ve Yurt Hizmetleri

Son 22 yılda toplamda 9 bin 196 tesis inşa ettiklerini belirten Bakan, bu tesislerin Cumhuriyet tarihindeki en büyük spor atılımı olduğunu vurguladı. 2027 yılında UEFA Konferans Ligi Finali gibi büyük organizasyonlara ev sahipliği yapacaklarını belirten Bak, spor turizminde Türkiye’nin cazibe noktası haline geldiğini ifade etti.

Genel Kurulda Tartışmalar

TBMM Genel Kurulu'nda Bakan Bak'ın sunumu sırasında bazı CHP milletvekillerinin tepkisi ve AK Parti milletvekillerinin alkışlaması tartışmalara yol açtı. Meclis Başkanvekili Celal Adan, konuşmaların kesilmemesi gerektiğini vurgulayarak milletvekillerini uyardı.

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