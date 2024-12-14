2025 Bütçe Toplantısında Gençlik ve Spor Bakanluğu Çarpıcı Verilerle Gündemde!

TBMM Genel Kurulunda Gençlik ve Spor Bakanlığının Bütçe Sunumu

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Milli Savunma, Gençlik ve Spor ile Kültür ve Turizm bakanlıklarının 2025 yılı bütçelerini açıklamak üzere TBMM Genel Kurulu'nda söz aldı.

Spor Başarıları ve Ulaşım Hedefleri

Bakan Bak, sporcuların 2024 yılında katıldıkları uluslararası müsabakalardan 2 bin 393 altın, 2 bin 434 gümüş ve 2 bin 467 bronz olmak üzere toplamda 7 bin 294 madalya kazandıklarını belirtti.