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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 57 Kiloda Altın Madalya Güney Kore'nin

Paris 2024 Olimpiyatları'nda tekvando kadınlar 57 kiloda Jujin Kim altın madalyayı kazandı.

Yayın Tarihi: 09.08.2024 01:30
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 01:30
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları: Kadınlar 57 Kiloda Altın Madalya Güney Kore'nin

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Tekvando Heyecanı

2024 Paris Olimpiyat Oyunları kapsamında düzenlenen tekvando kadınlar 57 kiloda, altın madalya sahibi belli oldu.

Final Müsabakaları ve Sonuçlar

Grand Palais'te gerçekleşen final karşılaşmasında Güney Koreli Jujin Kim, İranlı Nahid Kiyanichandeh'i mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu. Bu, Kim için büyük bir başarı olarak kaydedildi.

Bronz Madalyalar

Bu kategoride, Bulgaristan'dan Alizadeh Kimia ile Kanada'dan Skylar Park bronz madalya kazanan diğer sporcular oldu.

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