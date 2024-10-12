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Manuel Lettenbichler Sea To Sky Enduro'da Zirvede

Antalya'da gerçekleşen Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı'nı Alman sporcu Manuel Lettenbichler kazandı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 18:01
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 18:17
Manuel Lettenbichler Sea To Sky Enduro'da Zirvede

Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı Tamamlandı

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı olan Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı, 420 sporcu ve 42 ülkeden katılımcıyla büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Yarışın galibi, Alman sporcu Manuel Lettenbichler oldu.

Yarışın Detayları

10 Ekim tarihinde Uluslararası Motosiklet Federasyonu (FIM) tarafından başlatılan bu etkileyici yarış, dağ etabının ardından düzenlenen ödül töreniyle nihayetlendi. Lettenbichler, finişe vardığında duygu dolu anlar yaşadı ve gözyaşlarına hakim olamadı.

Başarılar ve Ödüller

Birinciliğin ardından, İngiliz Graham Jarvis ikinci, İspanyol Mario Roman ise üçüncülüğü elde etti. Dereceye giren sporculara ödülleri, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Ogün Baysan ve World Hard Enduro Direktörü Winni Kerschhaggl tarafından verildi.

Geleceğe Dair Umutlar

Vali Şahin, tören sırasında, "Antalya'nın muhteşem doğasına yakışan etkinlikler yapmaya devam edeceğiz. Gelecekte daha önemli organizasyonları burada görmekten mutluluk duyuyoruz," dedi. Bunun yanı sıra, Federasyon Başkanı Baysan, Türk sporcuların da bu tür organizasyonlarda yer almasını hedeflediklerini belirtti.

Zorlu Yarış ve Organizasyon

Yarış organizatörü Semih Özdemir, son bölümde zorlu şartlar oluşturduklarını ve yarışın sonunda sporcuların büyük bir efor harcadığını ifade etti. "Sea To Sky tarihinde böyle uzun bir yarış gerçekleşmedi," dedi. Bu şampiyona, İspanya'da yapılacak 7. ayak yarışıyla sona erecek.

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet...

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı tamamlandı. Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinciliği kazandı.

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet...

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı tamamlandı. Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinciliği kazandı.

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet...

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı tamamlandı. Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinciliği kazandı.

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet...

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı tamamlandı. Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinciliği kazandı.

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet...

Antalya'da düzenlenen Hard Enduro Dünya Şampiyonası'nın 6. ayağı Sea To Sky Enduro Motosiklet Yarışı tamamlandı. Alman sporcu Manuel Lettenbichler birinciliği kazandı.

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