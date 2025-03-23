2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali Rize'de Başlıyor

Voleybolda heyecan dorukta! 2025 Erkekler AXA Sigorta Kupa Voley Dörtlü Finali, yarın Rize'de başlayacak. Bu prestijli organizasyonda Halkbank, İstanbul Gençlikspor, Fenerbahçe Medicana ve Arkas Spor takımları mücadele edecek.

Turnuva, Yenişehir Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek ve şampiyon olan takım, gelecek sezon Türkiye'yi CEV Kupası'nda temsil etme hakkı kazanacak.

Yarı Final Programı

Yarın oynanacak yarı finallerin programı ise şu şekilde:

13.00 : Halkbank - İstanbul Gençlikspor

: Halkbank - İstanbul Gençlikspor 15.30: Fenerbahçe Medicana - Arkas Spor

Yarı finalde galip gelen takımlar, 25 Mart tarihinde final maçında karşı karşıya gelecek. Voleybolseverler için eşsiz bir deneyim sunacak olan bu organizasyon, heyecan dolu anlara ev sahipliği yapacak.