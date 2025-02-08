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2025 Futgolf Sezonu Antalya'da Heyecanla Başladı

Antalya'da düzenlenen 2025 Futgolf sezon açılış turnuvasına 120 sporcu katılıyor. Turnuva 2 gün sürecek.

Yayın Tarihi: 08.02.2025 12:50
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 12:50
2025 Futgolf Sezonu Antalya'da Heyecanla Başladı

2025 Futgolf Sezonu Antalya'da Heyecanla Başladı

2025 yılı Futgolf sezonunun açılış turnuvası, Antalya'nın gözde turizm merkezi Belek'te başladı. Turnuva, Serik İlçesi'ndeki golf sahasında düzenleniyor ve toplamda 2 gün sürecek.

Katılımcılar ve Amaçlar

Bu yıl turnuvaya 120 sporcu katılıyor. Türkiye Futgolf Derneği Kurucu Başkanı ve yönetim kurulu üyesi Levent Baş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lig kapsamındaki 9 turnuvanın düzenleneceğini belirtti. Turnvalar sonucunda toplanan puanlarla şampiyonların belirleneceğini ifade eden Baş, Antalya'nın saha, rüzgar ve hava koşullarının mükemmel olduğunu söyledi.

Futgolf Turizmi İçin Yeni Hedefler

Levent Baş, hedeflerinin Futgolf ligini daha da büyütmek olduğunu belirterek, "Özellikle Antalya bölgesinde Futgolf'ü bir destinasyon haline getirmek istiyoruz" dedi. Baş, bu bölgenin dünya üzerinde hem iyi bir saha hem de her şey dahil otel imkanlarını bir arada bulabilen nadir yerlerden biri olduğunu vurguladı. Ayrıca, Futgolf turizminin gelişmesi için büyük bir potansiyel taşıdığını ifade etti.

Dünya genelinde az sayıda insanın yurt içi yürütme sürecine katıldığını fakat özellikle yabancı sporcuların ciddi bir ekonomik katkı sağladığını da belirtti. Turnuvanın, yarın sona ereceği bildirildi.

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