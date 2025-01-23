Türkiye Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen 2025 Salon Federasyon Kupası, Samsun'da devam ediyor. Organizasyon, Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde 118 kulüpten toplamda 903 sporcunun katılımıyla gerçekleşiyor.

Turnuvanın dördüncü gününde, 21 yaş altı yalın yay (barebow) ve makaralı yay atışları yapıldı. Makaralı yay erkek kadınlarda Okçular Vakfı Spor Kulübü birinci olurken, kadınlar kategorisinde Vedat Erbay Spor Kulübü ilk sırayı aldı.

Yalın yay erkeklerde Okçular Vakfı Spor Kulübü birinciliğe ulaşırken, kadınlarda ise Antalya Okçuluk İhtisas Spor Kulübü başarı gösterdi. Organizasyon, yarın gerçekleştirilecek makaralı yay ve yalın yay final atışlarıyla sona erecek.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 118 kulüpten 903 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü gününde 21 yaş altı yalın yay (barebow) ve makaralı yay atışları yapıldı.

Türkiye Okçuluk Federasyonunun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Salon Federasyon Kupası, Samsun'da sürüyor. Samsun İlkadım Okçuluk Tesisleri'nde gerçekleştirilen ve 118 kulüpten 903 sporcunun katıldığı organizasyonun dördüncü gününde 21 yaş altı yalın yay (barebow) ve makaralı yay atışları yapıldı.