2025 Türkiye Ralli Şampiyonası: Odunpazarı ESOK Rally'de Banaz-Ahıskalı liderliğinde 2. gün

2025 Türkiye Ralli Şampiyonası: Odunpazarı ESOK Rally'de ikinci gün tamamlandı

Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın Eskişehir etabı olan Odunpazarı ESOK Rally'de yarışların ikinci günü etapların tamamlanmasıyla sona erdi.

Günün etapları ve liderlik

Takımlar, Petrol Ofisi Maxima (Uluçayır), Remed Assistance (Yukarı Ilıca) ve Espark (Kirazlı Çeşme) etaplarını iki kez geçerek Prof. Fethi Heper Stadyumu'ndaki servis alanına döndü.

Günü lider tamamlayan ekip, Toksport WRT takımdan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ikilisi oldu. Banaz-Ahıskalı ekip, etapları 47 dakika 54 saniye 6 saliselik zamanla bitirdi.

Genel sıralama (günün sonu)

Banaz-Ahıskalı'yı takip eden ekip, GP Garage My Team'den Rumen pilotlar Andrei Dan Girtofan-Emil Dorin Pulpea oldu; ikilinin zamanı 49 dakika 10 saniye olarak kaydedildi.

Günü üçüncü sırada tamamlayan ekip ise aynı takımdan Ümit Can Özdemir-Kutay Ertuğrul oldu.

Katılımcılar ve program

Odunpazarı ESOK Rally'de Türkiye'nin yanı sıra Fransa, İspanya, Romanya ve İtalya'dan sporcular da bulunuyor. Toplamda 86 sporcu ve 43 otomobil yarışı takip ediyor.

Yarışlar, yarın geçilecek 3 özel etap'ın ardından düzenlenecek ödül töreniyle son bulacak.

