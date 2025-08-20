DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,77 -0,16%
ALTIN
4.395,89 -0,54%
BITCOIN
4.640.696,1 0,06%

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye etabı Aksaray Hasan Dağı'nda; 35 ülkeden 149 sporcu, 86 km parkurda Niğde bölgesine iniş yaptı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 16:04
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 16:14
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor

Üçüncü gün müsabakaları Hasan Dağı'nda tamamlandı

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da sürdü.

Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.

Şampiyonada 35 ülkeden 149 sporcu yarışıyor. Sporcular, 86 kilometrelik parkur boyunca mücadele ettikten sonra Niğde bölgesinde belirlenen hedef noktaya iniş yaptılar.

Organizasyon, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da...

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da sürdü.

2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da...

İLGİLİ HABERLER

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor
2
Galatasaray, Zecorner Kayserispor Maçı Öncesi Kemerburgaz'ta Çalıştı
3
Beşiktaş İsviçre'de: Lausanne Maçı Öncesi Cenevre'ye Ulaştı
4
Kayserispor-Galatasaray Hazırlıkları Sürüyor: 24 Ağustos'ta Karşılaşma
5
Samsunspor 27 Yıl Sonra Avrupa'da: Panathinaikos Deplasmanında
6
Basketbol Süper Ligi 2025-2026 Fikstürü Açıklandı

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

SGK’dan işverene ve iş arayana müjde: İşsizlik ödeneği alanlara özel istihdam teşviki

İLBANK'tan Aydın'a 860 Milyon Lira Destek — Çerçioğlu Şehri Yenileyecek