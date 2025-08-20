2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Aksaray'da Devam Ediyor
Üçüncü gün müsabakaları Hasan Dağı'nda tamamlandı
2025 Yamaç Paraşütü Dünya Kupası'nın Türkiye ayağı, üçüncü gün müsabakalarıyla Aksaray'da sürdü.
Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyona, Hasan Dağı'nda gerçekleştiriliyor.
Şampiyonada 35 ülkeden 149 sporcu yarışıyor. Sporcular, 86 kilometrelik parkur boyunca mücadele ettikten sonra Niğde bölgesinde belirlenen hedef noktaya iniş yaptılar.
Organizasyon, 23 Ağustos'a kadar devam edecek.
