2025 Yılı Bisiklet Sezonu Hazırlıkları Ankara'da Toplandı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, "2025 Yılı Sezon Hazırlık ve Kurul Başkanları Koordinasyon Toplantısı"'nı Ankara'da gerçekleştirerek bisiklet sporunun geleceğini şekillendirmek için önemli bir adım attı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2025 yılı sezon hazırlıklarının koordinasyonu amacıyla yapılan toplantıya, Federasyon Başkanı Emin Müftüoğlu, Başkan Vekili Fikret Hayali, Yönetim Kurulu Üyesi Ercan Okur ve Genel Sekreter Mehmet Sedat Fırat katıldı.

Toplantıda, kurul başkanları ve üyeleri ile birlikte federasyon personelleri yer aldı. Bu buluşmada, 2025 yılı için gerekli hazırlık ve planlamalar detaylı bir şekilde ele alındı.

Kendi üyeleriyle birlikte iki gün boyunca toplantılara devam edecek olan Kurullar, federasyon için en iyi stratejileri belirlemek adına yoğun bir çaba içerisinde olacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonunda "2025 Yılı Sezon Hazırlık ve Kurul Başkanları Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da düzenlendi.

Türkiye Bisiklet Federasyonunda "2025 Yılı Sezon Hazırlık ve Kurul Başkanları Koordinasyon Toplantısı" Ankara'da düzenlendi.