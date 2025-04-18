2026 Akdeniz Oyunları için Tanıtım Semineri: Spor, Sürdürülebilirlik ve Kültürel Diyalog

2026 Akdeniz Oyunları İçin Tanıtım Semineri Düzenlendi

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), İtalya'nın Taranto kentinde 21 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 2026 Akdeniz Oyunları için önemli bir tanıtım semineri düzenledi. Seminere katılanlar arasında İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, AB ve Bölgesel İşler Bakanı Tommaso Foti, Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese, ANSA Yönetim Kurulu Başkanı ve AMAN Başkanı Stefano De Alessandri ve Türkiye'den Anadolu Ajansı Spor Haberleri Direktörü Cuma Kaan Elbir yer aldı.

Sporun Birleştirici Gücü

Seminerde konuşma yapan İtalya Gençlik ve Spor Bakanı Andrea Abodi, sporun birleştirici gücüne dikkat çekti. “Olimpiyat ve paralimpik oyunları gibi Akdeniz Oyunları'nın anlamı da sporun gücüyle insanları ve kültürleri kaynaştırmaktır. İtalyan hükümeti, organizasyon için halihazırda tahsis edilen 25 milyon avroya ek olarak 25 milyon avro daha tahsis edecek” ifadelerini kullandı.

AB ve Bölgesel İşler Bakanı Tommaso Foti ise, Akdeniz Oyunları'nın sadece sportif bir etkinlik olmadığını, aynı zamanda kültürel etkileşim için de önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

Oyunların Heyecanı ve Katılım

Organizasyon Komitesi Başkanı Massimo Ferrarese, oyunları büyük bir heyecanla beklediklerini aktararak, “Bir sonraki oyunlara kadar umarım savaş biter ve 26 değil, 28 ülke katılır. Filistin ve İsrail'in de oyunlarda olmasını istiyoruz” dedi.

Dostluk, Barış ve Saygı

Seminerde, Akdeniz Oyunları öncesinde 20'den fazla haber ajansı temsilcisini bir araya getirmenin önemine değinen AMAN Başkanı Stefano De Alessandri, “Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), bölgedeki haber ajansları arasındaki iş birliğini güçlendirmeyi amaçlıyor ve Akdeniz Oyunları'nın temel değerlerini paylaşıyor: dostluk, barış ve saygı” değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin 19. Akdeniz Oyunları'nı 108 madalyayla ikinci sırada tamamladığını hatırlatan Cuma Kaan Elbir, “2026 Taranto Oyunları'na yüksek katılım gösterecek Türk milli sporcularının olimpik ve olimpik olmayan spor dallarına yönelik hazırlıkları, federasyonlarımızın stratejik planları doğrultusunda devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Akdeniz'e kıyısı olan 3 kıtadan 26 ülkenin mücadele vereceği oyunlarda ve 5 binin üzerinde sporcunun yer alması bekleniyor.

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), İtalya'da yapılacak 2026 Akdeniz Oyunları için tanıtım semineri düzenledi.

Akdeniz Haber Ajansları Birliği (AMAN), İtalya'da yapılacak 2026 Akdeniz Oyunları için tanıtım semineri düzenledi.