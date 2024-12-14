2026 Dünya Kupası Elemelerinde A Milli Takım'ın Fikstürü Açıklandı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Fikstürü Belli Oldu
A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürünü belirledi. Kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yapıldı.
Türkiye, elemelerde E Grubu'nda, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.
Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında 4 Eylül 2025 tarihinde deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. İşte A Milli Takım'ın elemelerde oynayacağı maçların takvimi:
- 4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
- 7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
- 11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
- 14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
- 15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
- 18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye