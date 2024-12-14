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2026 Dünya Kupası Elemelerinde A Milli Takım'ın Fikstürü Açıklandı

A Milli Takım, 2026 Dünya Kupası elemelerinde E Grubu'nda Gürcistan, Bulgaristan ve Hollanda/İspanya ile karşı karşıya gelecek.

Yayın Tarihi: 14.12.2024 00:41
Güncelleme Tarihi: 14.12.2024 00:41
2026 Dünya Kupası Elemelerinde A Milli Takım'ın Fikstürü Açıklandı

A Milli Takım'ın 2026 Dünya Kupası Elemeleri Fikstürü Belli Oldu

A Milli Futbol Takımı, FIFA 2026 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki fikstürünü belirledi. Kura çekimi, İsviçre'nin Zürih şehrindeki FIFA merkezinde yapıldı.

Türkiye, elemelerde E Grubu'nda, Uluslar Ligi çeyrek finalindeki Hollanda-İspanya eşleşmesinin kazananı, Gürcistan ve Bulgaristan ile eşleşti.

Ay-yıldızlı takım, gruptaki ilk maçında 4 Eylül 2025 tarihinde deplasmanda Gürcistan ile karşılaşacak. İşte A Milli Takım'ın elemelerde oynayacağı maçların takvimi:

  • 4 Eylül 2025: Gürcistan-Türkiye
  • 7 Eylül 2025: Türkiye-Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı
  • 11 Ekim 2025: Bulgaristan-Türkiye
  • 14 Ekim 2025: Türkiye-Gürcistan
  • 15 Kasım 2025: Türkiye-Bulgaristan
  • 18 Kasım 2025: Hollanda/İspanya eşleşmesinin kazananı-Türkiye

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