2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye 0-6 İspanya

Hafta 6'da 8 maç oynandı

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında toplam 8 maç oynandı.

A Milli Takım - İspanya

A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda ikinci maçların oynandığı karşılaşmada sahasında İspanya'yı ağırladı. Konuk ekip, Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torresin golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.

Gürcistan - Bulgaristan

Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise Gürcistan, sahasında Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'nin golleriyle Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

Maç Sonuçları

A Grubu

Lüksemburg - Slovakya: 0-1

Almanya - Kuzey İrlanda: 3-1

E Grubu

Türkiye - İspanya: 0-6

Gürcistan - Bulgaristan: 3-0

G Grubu

Litvanya - Hollanda: 2-3

Polonya - Finlandiya: 3-1

J Grubu

Belçika - Kazakistan: 6-0

Kuzey Makedonya - Lihtenştayn: 5-0