2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri: Türkiye 0-6 İspanya
Hafta 6'da 8 maç oynandı
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nin 6. haftasında toplam 8 maç oynandı.
A Milli Takım - İspanya
A Milli Futbol Takımı, E Grubu'nda ikinci maçların oynandığı karşılaşmada sahasında İspanya'yı ağırladı. Konuk ekip, Pedri (2), Merino (3) ve Ferran Torresin golleriyle sahadan 6-0 galip ayrıldı.
Gürcistan - Bulgaristan
Ay-yıldızlıların grubundaki diğer müsabakada ise Gürcistan, sahasında Khvicha Kvaratskhelia, Nika Gagnidze ve Georges Mikautadze'nin golleriyle Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.
Maç Sonuçları
A Grubu
Lüksemburg - Slovakya: 0-1
Almanya - Kuzey İrlanda: 3-1
E Grubu
Türkiye - İspanya: 0-6
Gürcistan - Bulgaristan: 3-0
G Grubu
Litvanya - Hollanda: 2-3
Polonya - Finlandiya: 3-1
J Grubu
Belçika - Kazakistan: 6-0
Kuzey Makedonya - Lihtenştayn: 5-0