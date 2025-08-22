DOLAR
2026 FIFA Dünya Kupası kura çekimi Kennedy Center'da

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da yapılacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 20:41
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 20:41
Trump, Infantino ile Oval Ofis'te açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, 2026 FIFA Dünya Kupası kura çekiminin 5 Aralık'ta Washington'daki Kennedy Center'da gerçekleştirileceğini duyurdu.

Trump, FIFA Başkanı Gianni Infantino ile birlikte Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında yaptığı açıklamada, kura çekiminin başkent Washington'da yapılacağını belirtti.

ABD, Kanada ve Meksika ev sahipliğinde düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla oynanacak ve 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek.

