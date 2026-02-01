2026 UEC Avrupa Pist Şampiyonası Konya: İlk Seans Sonuçları
Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen ilk seans yarışlarıyla başladı. Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) takvimindeki organizasyonda eleme ve sıralama yarışları tamamlandı; pistseverler yoğun ilgi gösterdi.
Milli sporcumuz Ramazan Yılmaz finale kaldı
Ramazan Yılmaz, eliminasyon disiplininde mücadele ettiği eleme yarışı sonunda serisinde ikinci olarak akşam seansında koşulacak finaller öncesinde önemli bir performans sergiledi. Yılmaz, 7.5 kilometrelik 30 turluk yarışta, serisinde Tim Torn Teutenberg'in ardından ikinci oldu ve finale kaldı.
Sabah seansında hangi branşlar yapıldı?
İlk seansta kadınlar ve erkekler kategorilerinde Eliminasyon, Takım Sprint ve Takım Takip branşlarının eleme ve sıralama yarışları koşuldu.
İlk seansın öne çıkan sonuçları
Eliminasyon Disiplini Elemeleri — 1. Ayak
1. Bor Ebner (Slovenya)
2. Tobias Aagaard Hansen (Danimarka)
3. Mats Poot (İsviçre)
Eliminasyon Disiplini Elemeleri — 2. Ayak
1. Tim Torn Teutenberg (Almanya)
2. Ramazan Yılmaz
3. Kiryl Hutsko
Kadınlar Takım Sprint Eleme Sonuçları (sıralama ve zaman)
1. Hollanda (45.832)
2. Almanya (46.276)
3. Büyük Britanya (46.461)
4. Fransa (46.786)
5. Polonya (47.342)
6. Çekya (47.726)
7. İtalya (47.765)
8. Ukrayna (48.474)
Erkekler Takım Sprint
1. Büyük Britanya (42.214)
2. Çekya (42.454)
3. İtalya (42.555)
4. Fransa (42.593)
5. Almanya (43.017)
6. Polonya (43.230)
7. Hollanda (43.512)
8. Belçika (43.550)
Kadınlar Takım Takip
1. Almanya (4:06.509)
2. İtalya (4:07.365)
3. Büyük Britanya (4:07.447)
4. Fransa (4:13.800)
5. Belçika (4:14.648)
6. İsviçre (4:15.003)
7. İrlanda (4:21.973)
8. Hollanda (4:25.505)
Erkekler Takım Takip
1. Danimarka (3:44.405)
2. Büyük Britanya (3:46.497)
3. İsviçre (3:46.699)
4. İtalya (3:47.637)
5. Almanya (3:49.373)
6. Belçika (3:49.788)
7. Fransa (3:50.263)
8. İspanya (3:53.161)
Akşam seansında final heyecanı
Günün ikinci seansı 19.00 itibarıyla başlayacak. Akşam seansında koşulacak etaplar şunlar:
Kadınlar Takım Sprint - İlk Tur
Erkekler Takım Sprint - İlk Tur
Kadınlar Scratch Yarışı
Erkekler Eliminasyon Yarışı - Final
Kadınlar Takım Sprint - Final
Erkekler Takım Sprint - Final
Ramazan Yılmaz, akşam seansında erkekler Eliminasyon finalinde yarışacak. Ayrıca kadınlar kategorisinde Reyhan Yakışır, Scratch Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcuların performansı, ilk günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.
