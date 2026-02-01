2026 UEC Avrupa Pist Şampiyonası Konya: İlk Seans Sonuçları

Konya Olimpik Velodromu'nda düzenlenen 2026 UEC Avrupa Pist Bisikleti Şampiyonası, bugün gerçekleştirilen ilk seans yarışlarıyla başladı. Avrupa Bisiklet Birliği (UEC) takvimindeki organizasyonda eleme ve sıralama yarışları tamamlandı; pistseverler yoğun ilgi gösterdi.

Milli sporcumuz Ramazan Yılmaz finale kaldı

Ramazan Yılmaz, eliminasyon disiplininde mücadele ettiği eleme yarışı sonunda serisinde ikinci olarak akşam seansında koşulacak finaller öncesinde önemli bir performans sergiledi. Yılmaz, 7.5 kilometrelik 30 turluk yarışta, serisinde Tim Torn Teutenberg'in ardından ikinci oldu ve finale kaldı.

Sabah seansında hangi branşlar yapıldı?

İlk seansta kadınlar ve erkekler kategorilerinde Eliminasyon, Takım Sprint ve Takım Takip branşlarının eleme ve sıralama yarışları koşuldu.

İlk seansın öne çıkan sonuçları

Eliminasyon Disiplini Elemeleri — 1. Ayak

1. Bor Ebner (Slovenya)

2. Tobias Aagaard Hansen (Danimarka)

3. Mats Poot (İsviçre)

Eliminasyon Disiplini Elemeleri — 2. Ayak

1. Tim Torn Teutenberg (Almanya)

2. Ramazan Yılmaz

3. Kiryl Hutsko

Kadınlar Takım Sprint Eleme Sonuçları (sıralama ve zaman)

1. Hollanda (45.832)

2. Almanya (46.276)

3. Büyük Britanya (46.461)

4. Fransa (46.786)

5. Polonya (47.342)

6. Çekya (47.726)

7. İtalya (47.765)

8. Ukrayna (48.474)

Erkekler Takım Sprint

1. Büyük Britanya (42.214)

2. Çekya (42.454)

3. İtalya (42.555)

4. Fransa (42.593)

5. Almanya (43.017)

6. Polonya (43.230)

7. Hollanda (43.512)

8. Belçika (43.550)

Kadınlar Takım Takip

1. Almanya (4:06.509)

2. İtalya (4:07.365)

3. Büyük Britanya (4:07.447)

4. Fransa (4:13.800)

5. Belçika (4:14.648)

6. İsviçre (4:15.003)

7. İrlanda (4:21.973)

8. Hollanda (4:25.505)

Erkekler Takım Takip

1. Danimarka (3:44.405)

2. Büyük Britanya (3:46.497)

3. İsviçre (3:46.699)

4. İtalya (3:47.637)

5. Almanya (3:49.373)

6. Belçika (3:49.788)

7. Fransa (3:50.263)

8. İspanya (3:53.161)

Akşam seansında final heyecanı

Günün ikinci seansı 19.00 itibarıyla başlayacak. Akşam seansında koşulacak etaplar şunlar:

Kadınlar Takım Sprint - İlk Tur

Erkekler Takım Sprint - İlk Tur

Kadınlar Scratch Yarışı

Erkekler Eliminasyon Yarışı - Final

Kadınlar Takım Sprint - Final

Erkekler Takım Sprint - Final

Ramazan Yılmaz, akşam seansında erkekler Eliminasyon finalinde yarışacak. Ayrıca kadınlar kategorisinde Reyhan Yakışır, Scratch Yarışı'nda Türkiye'yi temsil edecek. Milli sporcuların performansı, ilk günün öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.

KONYA OLİMPİK VELODROMU’NDA DÜZENLENEN 2026 UEC AVRUPA PİST BİSİKLETİ ŞAMPİYONASI, BUGÜN GERÇEKLEŞTİRİLEN İLK SEANS YARIŞLARIYLA BAŞLADI. AVRUPA BİSİKLET BİRLİĞİ (UEC) TAKVİMİNDE YER ALAN VE KONYA’NIN EV SAHİPLİĞİNDE DÜZENLENEN ŞAMPİYONADA, İLK SEANSTA ELEME VE SIRALAMA YARIŞLARI TAMAMLANDI.