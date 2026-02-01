Galatasaray’da Kayserispor Önünde 4 Değişiklik: Buruk’un 11’inde Yeni İsimler

Okan Buruk tan Kayserispor Karşısında 4 Değişiklik

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Kayserispor ile karşılaşıyor. Teknik direktör Okan Buruk, Manchester City maçının 11’ine göre 2’si zorunlu olmak üzere toplam 4 değişiklik yaptı.

Değişiklikler ve ilk 11

Buruk; Ismail Jakobs, İlkay Gündoğan, Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz yerine Eren Elmalı, Lucas Torreira, Yunus Akgün ve Noa Lang’a görev verdi. Yeni transfer Noa Lang mücadelede ilk 11’de yer alırken, Yaser Asprilla yedek kulübesinde bekledi.

Galatasaray’ın 11’i ve yedekler

Galatasaray maça; Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, Lucas Torreira, Gabriel Sara, Yunus Akgün, Noa Lang ve Victor Osimhen 11’i ile başladı. Yedeklerde Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Mauro Icardi, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Gökdeniz Gürpüz, Kazımcan Karataş ve Wilfried Singo yer aldı.

Sakatlıklar, cezalar ve kadro eksikleri

Leroy Sane ve Arda Ünyay sakatlıkları nedeniyle kadroda yok. Ayrıca Barış Alper Yılmaz sarı kart cezası, Yusuf Demir ise teknik heyet kararıyla kadroda yer almıyor.

Davinson Sanchez’in durumu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City maçında kafa darbesi alan Davinson Sanchez, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından kafası sargılı olarak maça devam etmişti. Sanchez, Kayserispor karşılaşmasında da kafası sargılı ve özel bantla sahaya çıktı.

Barış Manço anması

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan müsabakada sanatçı Barış Manço unutulmadı. Stadın barkovizyonlarında Manço’nun fotoğrafları gösterilirken, hoparlörlerden şarkıları çalındı. Manço 1 Şubat 1999 tarihinde vefat etmişti.

GALATASARAY TEKNİK DİREKTÖRÜ OKAN BURUK SON OYNADIKLARI MANCHESTER CİTY MAÇININ 11'İNE GÖRE KAYSERİSPOR KARŞISINDA 2'Sİ ZORUNLU, 4 DEĞİŞİKLİK YAPTI.