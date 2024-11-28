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2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın Ev Sahibeleri Belli Oldu

2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahibi ülkeleri Belçika ve İsveç olarak açıklandı.

Yayın Tarihi: 28.11.2024 17:12
Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 17:12
2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın Ev Sahibeleri Belli Oldu

2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın Ev Sahipleri

2027 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nın ev sahipliği yapacak ülkeler kesinleşti. İstanbul'da düzenlenen FIBA Avrupa Yönetim Kurulu Toplantısı'nda, Belçika'nın Antwerp ve İsveç'in Stockholm kentleri, grup aşamasının ev sahipleri olarak seçildi.

Önceki Ev Sahipleri

Daha önce Finlandiya ve Litvanya, 16-27 Haziran 2027 tarihleri arasında gerçekleştirilecek şampiyona için ev sahibi ülkeler olarak açıklanmış ve sırasıyla Espoo ve Vilnius şehirleri belirlenmiştir.

Belçika ve İsveç'in Adaylık Süreci

Belçika ve İsveç'in adaylıkları, ek ilgiye yönelik başvuru süreci uzatıldıktan sonra onaylandı. Şampiyonada grup aşaması karşılaşmaları dört şehirde gerçekleştirilecek, final aşaması ise Litvanya'nın başkenti Vilnius’ta yapılacak.

FIBA Yetkililerinin Açıklamaları

FIBA Avrupa Başkanı Jorge Garbajosa, Belçika ve İsveç'i şampiyonanın ev sahiplerine eklemekten mutluluk duyduğunu belirterek; "Finlandiya ve Litvanya ile birlikte, şimdi unutulmaz bir etkinlik sunacak dört olağanüstü ev sahibimiz var. Bu ülkelerin deneyimleri, basketbola olan tutkuları ve kadın basketbolunun büyümesine bağlılıkları, EuroBasket'in 2027'de inanılmaz bir turnuva olmasını sağlayacak," ifadelerini kullandı.

FIBA Avrupa İcra Direktörü Kamil Novak ise, "EuroBasket, kadın basketbolunun bir kutlamasıdır ve dört farklı ev sahibiyle birlikte bu turnuvanın kıta genelinde erişimini genişletebilmekten dolayı çok mutluyuz. Ulusal federasyonlarımızdan bu kadar güçlü bir ilgi görmek özellikle ilham verici. Bu da en önemli turnuvamızın en uygun koşullarda düzenlenmesine yardımcı olacak," değerlendirmesinde bulundu.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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