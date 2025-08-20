DOLAR
40,92 -0,06%
EURO
47,69 -0,06%
ALTIN
4.406,17 -0,77%
BITCOIN
4.673.994,19 -0,67%

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin C Grubunda İsviçre

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın C Grubundaki son rakibi İsviçre oldu; elemeler ve grup dağılımı ile ilk tur maç tarihleri açıklandı.

Yayın Tarihi: 20.08.2025 23:14
Güncelleme Tarihi: 20.08.2025 23:14
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin C Grubunda İsviçre

2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin C Grubunda İsviçre

Millilerin son rakibi ve grup dağılımı belli oldu

A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın 2027 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri C Grubu'ndaki son rakibi İsviçre olarak belirlendi.

Katar'ın ev sahipliğinde 27 Ağustos-12 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'nın Avrupa ön elemeleri sona erdi. Grubunda ikinci sırayı alan İsviçre, C Grubu'nda Türkiye, Sırbistan ve Bosna Hersek ile eşleşti.

Milliler, elemelerdeki ilk tur maçlarını 27 Kasım 2025 ile 5 Temmuz 2026 tarihleri arasında oynayacak.

FIBA Dünya Kupası Avrupa elemelerinde gruplar şöyle oluştu:

A Grubu: Danimarka, Gürcistan, Ukrayna, İspanya

B Grubu: Yunanistan, Karadağ, Portekiz, Romanya

C Grubu: Sırbistan, Türkiye, Bosna Hersek, İsviçre

D Grubu: Büyük Britanya, İtalya, İzlanda, Litvanya

E Grubu: Hırvatistan, Almanya, İsrail, Kıbrıs Rum Kesimi

F Grubu: Letonya, Polonya, Avusturya, Hollanda

G Grubu: Macaristan, Fransa, Belçika, Finlandiya

H Grubu: Slovenya, Çekya, İsveç, Estonya

İLGİLİ HABERLER

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri: Türkiye'nin C Grubunda İsviçre
2
Korkmaz: Sivasspor'da Taraftar Desteği ve Transfer Planı
3
Samsunspor, Panathinaikos Maçı Öncesi Hazırlıklarını Tamamladı
4
Konyaspor, Jackson Muleka'yı 2 yıllık sözleşmeyle kadrosuna kattı
5
Gençlerbirliği, Sekou Koita'yı Satın Alma Opsiyonuyla Kiraladı
6
Norveç Futbol Federasyonu, İsrail maçı bilet gelirini Gazze'ye bağışlayacak
7
Fenerbahçe 0-0 Benfica: Şampiyonlar Ligi Play-off İlk Yarı

Bankalar Rekabeti: QNB 85.000 TL Faizsiz, Akbank %2,09 Düşük Faizli Kredi

Vakıf Katılım Bankası'ndan Velilere: Vade Farksız Eğitim Kampanyası

Kuveyt Türk ve Bilet.com’dan 18-25’e 1000 TL’ye Varan Uçak Bileti İndirimi

Cumhurbaşkanlığı Erken Dönem Kariyer Programı: Gençlere Staj ve İş Kapısı

2025-2026'da Zilsiz Okul Dönemi: MEB'den Yeni Genelge

Hatay Reyhanlı'da 657'ye Tabi Memur Alımı: 3 VHKİ Kadrosu ve Başvuru Tarihleri

İŞKUR Personel Alımı Başvuruları Bitiyor: Boğaziçi, TEİAŞ ve Üniversitelere Alım

Garanti BBVA Kripto'da USDT Alım-Satım ve Transfer Başladı

Çorum'da ÇOKİŞ ile Kadın İstihdamında Tarihi Atılım

AK Parti'ye Geçen Özlem Çerçioğlu'ndan Aydın'da Maaş Müjdesi: En Düşük 40.000 TL

Araçlara Kamera, Araç Takip Sistemi ve Acil Durum Butonu Zorunlu — 19 Ağustos 2025

Deprem Bölgesine Özel Destek: Cazibe Merkezleri ve YTAK ile Düşük Faizli Kredi Dönemi Başladı