2027 Şampiyonlar Ligi Finali Madrid Metropolitano'da

2027 Şampiyonlar Ligi Finali Metropolitano Stadı'nda

UEFA, 2027 Şampiyonlar Ligi finalinin, Atletico Madrid'in maçlarına ev sahipliği yapan Metropolitano Stadı'nda oynanacağını açıkladı. Karar, İspanya'nın başkenti Madrid'deki tesisin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek finali resmileştirdi.

Diğer organizasyon kararları

UEFA ayrıca, 2026 UEFA Süper Kupa müsabakası için Avusturya'nın Salzburg şehrini ev sahibi olarak belirledi. Öte yandan, 2027 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi finalinin Varşova'daki Ulusal Stadyum'da oynanmasına karar verildi.

Kadro değişikliği esnekliği getirildi

UEFA, kulüplere uzun süreli sakatlığı veya hastalığı bulunan bir oyuncu için Avrupa kadrolarında değişiklik yapma hakkı tanıdı. Bu düzenleme ile, kadrodaki futbolcu sayısının haksız yere azalmasının önüne geçilmesi ve oyuncuların ek iş yükü baskısından korunması amaçlanıyor. Yapılan değişiklik, Avrupa kupalarının lig aşamasında 6. hafta maçlarına kadar bir oyuncunun geçici olarak değiştirilmesine izin veren değişiklik olarak onaylandı.