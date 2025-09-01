21 Yaş Altı 7'li Ragbi Şampiyonları: Körfez ve Araklı

21 Yaş Altı 7'li Ragbi Şampiyonları Belli Oldu

Türkiye Ragbi Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Ankara'da düzenlenen 21 Yaş Altı 7'li Ragbi Türkiye Şampiyonası tamamlandı. Turnuvada kadınlarda Körfez Gençler Birliği, erkeklerde ise Araklı Belediyespor şampiyonluğa ulaştı.

Kadınlar

Körfez Gençler Birliği birincilik kürsüsüne çıkarken, Pursaklar Belediyespor ikinci ve Kastamonu Asya üçüncü oldu.

Erkekler

Araklı Belediyespor erkeklerde şampiyonluğa uzanırken, İznik Belediyespor ikinci ve Körfez Gençler Birliği üçüncü olarak organizasyonu tamamladı.

Ödül töreninde kulüplere madalyalarını ve şampiyonluk kupalarını Türkiye Ragbi Federasyonu Başkanı Nahit Şahin takdim etti.