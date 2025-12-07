Göztepe - Trabzonspor 0-0 | Trendyol Süper Lig 15. Hafta

Göztepe - Trabzonspor: 0-0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor’u ISONEM Park’ta ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada Pina’nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi’nin şutunda, kaleci Lis üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.
11. dakikada sol kanattan Zubkov’un kullandığı köşe atışında kale sahası içi sol çaprazında bulunan Onuachu’nun kafa vuruşunda, uzak köşeye yönelen top yerden seki̇rerek yandan auta çıktı.
44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Onuachu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top defanstan geri döndü.
Stat ve Hakemler
Stat: ISONEM Park
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil
Takımlar ve Kadrolar
Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson
Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan, Rhaldney, Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Bouajila, Tibet Durkaçay, Ogün Bayrak
Teknik Direktör: Stanimir Stoilov
Trabzonspor: Andre Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Olaigbe, Onuachu
Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Onuralp Çakıroğlu, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Felipe Augusto
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Sarı Kartlar
Göztepe: Miroshi, Heliton, Janderson
Trabzonspor: Ozan Tufan
