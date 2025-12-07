Göztepe - Trabzonspor 0-0 | Trendyol Süper Lig 15. Hafta

Trendyol Süper Lig 15. hafta maçında Göztepe ile Trabzonspor ilk yarıyı 0-0 berabere tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 21:29
Göztepe - Trabzonspor 0-0 | Trendyol Süper Lig 15. Hafta

Göztepe - Trabzonspor: 0-0 (İlk yarı)

Trendyol Süper Lig 15. haftasında Göztepe, Trabzonspor’u ISONEM Park’ta ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

2. dakikada Pina’nın pasıyla sağ çaprazdan ceza sahasına giren Muçi’nin şutunda, kaleci Lis üzerine gelen topu yumruklayarak uzaklaştırdı.

11. dakikada sol kanattan Zubkov’un kullandığı köşe atışında kale sahası içi sol çaprazında bulunan Onuachu’nun kafa vuruşunda, uzak köşeye yönelen top yerden seki̇rerek yandan auta çıktı.

44. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından kullanılan serbest vuruşta Onuachu sağ ayağıyla kaleye vurdu, top defanstan geri döndü.

Stat ve Hakemler

Stat: ISONEM Park

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Ceyhun Sesigüzel, Candaş Elbil

Takımlar ve Kadrolar

Göztepe: Mateusz Lis, Taha Altıkardeş, Heliton, Bokele, Arda Okan Kurtulan, Dennis, Miroshi, Cherni, Efkan Bekiroğlu, Juan, Janderson

Yedekler: Ekrem Kılıçarslan, Allan, Rhaldney, Olaitan, İsmail Köybaşı, Ruan, Furkan Bayır, Bouajila, Tibet Durkaçay, Ogün Bayrak

Teknik Direktör: Stanimir Stoilov

Trabzonspor: Andre Onana, Pina, Serdar Saatçı, Batagov, Mustafa Eskihellaç, Ozan Tufan, Folcarelli, Oleksandr Zubkov, Ernest Muçi, Olaigbe, Onuachu

Yedekler: Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Arif Boşluk, Taha Emre İnce, Okay Yokuşlu, Bouchouari, Onuralp Çakıroğlu, Danylo Sikan, Cihan Çanak, Felipe Augusto

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Sarı Kartlar

Göztepe: Miroshi, Heliton, Janderson

Trabzonspor: Ozan Tufan

