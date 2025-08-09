21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Edirne'de Başladı

21 Yaş Altı Balkan Judo Şampiyonası Edirne'de Start Aldı

Judoda 21 Yaş Altı Balkan Şampiyonası, Edirne'de düzenlenmeye başladı. Turnuva, Edirne Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor ve Türkiye, Arnavutluk, Bosna Hersek, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Moldova, Karadağ, Kuzey Makedonya ile Kosova'dan toplam 150 sporcu katılıyor.

Judonun Geleceği için Önemli Bir Adım

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, etkinlikte yaptığı konuşmada Balkan şampiyonalarının tüm sporcular için hayal niteliğinde olduğunu vurguladı. Huysuz, “Balkan şampiyonaları, Avrupa ve dünya şampiyonası kadar değerli. Balkan Judo Federasyonu da judonun gelişmesi için bizlere her zaman destek veriyor. Balkan ülkeleri dünya judosunda söz sahibidir.” ifadelerini kullandı.

Yeni Yetenekler Yetişiyor

Balkan Judo Federasyonu Başkanı Crnogorac Bransislav ise judonun gelişmesi ve yeni sporcuların yetişmesi adına çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti. Bu tür organizasyonların genç judocuların kariyerlerine büyük katkı sağladığını ifade etti.

