21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa'da Kupa Peşinde

Avrupa'da Kupa Hedefi

Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'nın Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kupayı hedeflediğini açıkladı.

Şampiyona Hazırlıkları

5-6 Ocak tarihleri arasında Walcz şehrinde gerçekleşecek olan 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası için takımın Konya ve Antalya'da iki kamp yaptığını belirten Çakır, "Takımımız geçen sezon Avrupa üçüncüsü oldu. Bu dönem daha iyi bir sonuç elde etmeyi amaçlıyoruz" dedi.

Çakır, 10 ve 11 Ocak'ta ikişer maç, 12 Ocak'ta ise bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Müsabakaların sonunda sıralama belli olacak" şeklinde konuştu.

Şampiyonada Rakipler ve Hedefler