21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı, Avrupa'da Kupa Peşinde

Avrupa'da Kupa Hedefi
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, 21 Yaş Altı Kadın Milli Hokey Takımı'nın Polonya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda kupayı hedeflediğini açıkladı.
Şampiyona Hazırlıkları
5-6 Ocak tarihleri arasında Walcz şehrinde gerçekleşecek olan 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Hokey Şampiyonası için takımın Konya ve Antalya'da iki kamp yaptığını belirten Çakır, "Takımımız geçen sezon Avrupa üçüncüsü oldu. Bu dönem daha iyi bir sonuç elde etmeyi amaçlıyoruz" dedi.
Çakır, 10 ve 11 Ocak'ta ikişer maç, 12 Ocak'ta ise bir maç oynayacaklarını ifade ederek, "Müsabakaların sonunda sıralama belli olacak" şeklinde konuştu.
Şampiyonada Rakipler ve Hedefler
Türkiye’nin A grubunda Avusturya, Hırvatistan, İtalya, Polonya ve İsviçre ile mücadele edeceğini vurgulayan Çakır, hazırlık maçları ile iyi bir adaptasyon süreci geçireceklerini dile getirdi. "Hepimiz kupa hedefiyle odaklandık" açıklamasında bulunarak, Avrupa kupası Çakır, Ankara'da önemli bir hokey tesisi inşa edileceğini belirterek, "Gölbaşı'nda gerçekleştirilecek tesis için heyecanlıyız. Ülke genelinde şu an 7 sahamız var. Planlanan Muğla ve Ankara tesisleri ile Türk hokeyinin daha da güçleneceğini düşünüyorum" dedi. Başkan Çakır, gençlik olimpiyatlarına katılacak 14 yaş altı liglerini de kuracaklarını açıklayarak, "Bu takım, bizi olimpiyatlara da götürebilir" ifadelerini kullandı. Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Türk hokeyinin geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.
Gölbaşı Hokey Tesisleri
Çakır, Ankara'da önemli bir hokey tesisi inşa edileceğini belirterek, "Gölbaşı'nda gerçekleştirilecek tesis için heyecanlıyız. Ülke genelinde şu an 7 sahamız var. Planlanan Muğla ve Ankara tesisleri ile Türk hokeyinin daha da güçleneceğini düşünüyorum" dedi.
Başkan Çakır, gençlik olimpiyatlarına katılacak 14 yaş altı liglerini de kuracaklarını açıklayarak, "Bu takım, bizi olimpiyatlara da götürebilir" ifadelerini kullandı.
Türkiye Hokey Federasyonu Başkanı Mustafa Çakır, Türk hokeyinin geleceğini AA muhabirine değerlendirdi.