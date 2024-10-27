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21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası Sonuçlandı

Kayseri'de düzenlenen şampiyona sonunda erkeklerde ve kadınlarda şampiyonlar belirlendi.

Yayın Tarihi: 27.10.2024 19:23
Güncelleme Tarihi: 27.10.2024 19:23
21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası Sonuçlandı

21 Yaş Altı Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası Tamamlandı

Kayseri'de gerçekleştirilen 21 Yaş Altı Kadınlar ve Erkekler Türkiye 7'li Ragbi Şampiyonası, Türkiye Ragbi Federasyonu organizasyonunda Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde başarıyla sona erdi.

Final Maçları Ve Sonuçlar

Şampiyonanın ikinci gününde heyecan dolu final maçları gerçekleştirildi. Erkekler kategorisinde Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü birinciliği elde ederken, Selçuk Kartal Spor Kulübü ikinci, Pursaklar Belediye Spor Kulübü ise üçüncü sırada yer aldı.

Kadınlar Kategorisinde Dereceler

Kadınlar kategorisinde de Körfez Gençler Birliği Spor Kulübü şampiyon oldu. Selçuk Kartal Spor Kulübü ikinci, Kastamonu Asya Spor Kulübü ise üçüncü olarak turnuvayı tamamladı.

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