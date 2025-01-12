21 Yaş Altı Milli Kadın Hokey Takımı Avrupa Salon Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Türkiye 21 Yaş Altı Kadın Hokey Takımı'nın Başarısı

Türkiye Milli Takımı, Avrupa 21 Yaş Altı Kadınlar Salon Hokeyi Şampiyonası'nda büyük bir başarı elde ederek bronz madalya kazandı. Türkiye Hokey Federasyonu'nun açıklamasına göre, ay-yıldızlılar, Polonya'nın Walcz kasabasında gerçekleşen turnuvanın 5. ve son maçında İsviçre ile karşılaştı.

Son Maçta Galibiyet

Maç sonunda sahadan 5-1 galip ayrılarak 7 puana ulaşan 21 Yaş Altı Milli Kadın Hokey Takımı, turnuvayı Avusturya ve Polonya'nın arkasında 3. sırada tamamladı.

Turnuvanın Detayları

Takım, bu başarılı sonuçla Avrupa'daki en üst düzey salon hokeyi organizasyonlarından birinde önemli bir yere sahip olduğunu bir kez daha gösterdi.