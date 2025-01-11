Türkiye, Salon Hokeyi 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı Yenerken Avusturya'ya Kaybetti

Türkiye, 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı 9-3 yenerken Avusturya'ya 4-2 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 11.01.2025 22:29
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025 22:29
Türkiye, Salon Hokeyi 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Hırvatistan'ı Yenerken Avusturya'ya Kaybetti

Salon Hokeyi 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası Devam Ediyor

Türkiye, Salon Hokeyi 21 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda kritik iki maça çıktı. Üçüncü karşılaşmasında Hırvatistan'ı 9-3 mağlup eden milli takım, ardından dördüncü maçında Avusturya'ya 4-2 yenilerek önemli bir şok yaşadı.

Günün Performansı

Polonya'nın Walcz şehrinde gerçekleştirilen organizasyonda, Türkiye Hokey Federasyonu'ndan alınan bilgilere göre, milli takım gün boyunca iki maç oynadı. İlk maçında Hırvatistan karşısında etkileyici bir performans sergileyerek 9-3 galibiyet elde eden ay-yıldızlı ekip, dördüncü karşılaşmasında ise Avusturya ile 4-2'lik bir sonuçla saha üzerinde olumsuz bir deneyim yaşadı.

Önceki Maçlar ve Son Durum

Türkiye, turnuvanın ilk maçında İtalya ile 4-4 berabere kalırken, ikinci müsabakada Polonya'ya 5-4'lik skorla yenildi. Grubundaki son maçına yarın İsviçre ile çıkacak olan milli takım, öncesinde 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

Türkiye'nin son karşılaşması yarın TSİ 15.00'te başlayacak. Tüm gözler ay-yıldızlı takımın bu kritik mücadelede göstereceği performansta olacak.

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