23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası: Tolga Özbek Bronz Madalyayı Kazandı!

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda Başarı

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nın üçüncü gününde milli güreşçi Tolga Özbek, erkekler serbest stil 61 kiloda bronz madalya kazandı. Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, Tolga Özbek, Kuzey Makedonya'dan Besir Alili'yi 10-0 teknik üstünlükle yenerek bu başarıyı elde etti.

Diğer Mücadeleler

İkinci gün, 86 kiloda Alperen Atar ve 125 kiloda Efe Anıl Al bronz madalya mücadelelerinde kaybederek sıkletlerinde 5. sırada yer aldı.

Türkiye'nin Takım Başarısı

Türkiye, erkekler serbest stil müsabakalarını 1 gümüş ve 5 bronz madalya ile tamamladı. Daha önce, Abdullah Toprak (65 kilo) gümüş madalya, Bekir Keser (57 kilo), Umut Erdoğan (70 kilo), İbrahim Metehan Yaprak (79 kilo) ve Resul Güne (97 kilo) ise bronz madalyaya layık görüldü.

Takım puanlamasında Azerbaycan 169 puanla birinci, Türkiye 117 puanla ikinci, Ukrayna ise 104 puanla üçüncü sırayı aldı.

23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası, yarın kadınlar müsabakalarıyla devam ederken, 14 Mart tarihinde sona erecek.

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalya alan milliler, takım halinde ikinci oldu.

Arnavutluk'ta düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Güreş Şampiyonası'nda erkekler serbest stilde 1 gümüş ve 5 bronz olmak üzere toplam 6 madalya alan milliler, takım halinde ikinci oldu.